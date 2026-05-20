Torneo Promocional: Kimberley estiró su invicto y aseguró el uno de la fase regular Kimberley pisó fuerte en el Roque Otrino donde venció a Colón (SF) por 51-42 y se aseguró el liderazgo en la fase regular del Promocional. Por Ovación 20 de mayo 2026 · 09:25hs

Prensa Kimberley

En el Roque Otrino, Kimberley superó a Colón en un partido pendiente por la Fecha 5 del Torneo Promocional 2026.

Además, el HTJ de la ASB horas antes se expidió en relación a dos expedientes de cotejos que no se pudieron jugar en su momento entre Arroyo Leyes-Unión y Progreso B y Alianza-Unión y Progreso A. Los anfitriones ganaron 20-0 y con 2-0 en tabla de posiciones.

Por ende, Kimberley, más allá de recibir a Unión y Progreso A en la última fecha, el resultado no incidirá en su ubicación de privilegio de cara a los playoffs. TORNEO PROMOCIONAL - PENDIENTE FECHA 5 MARTES 19 DE MAYO Colón (SF) 42 (Maximiliano Egger 7) - Kimberley 51 (Federico Carreón 13) TORNEO PROMOCIONAL - PENDIENTE FECHA 10 MIÉRCOLES 20 DE MAYO 21.00 Central Rincón vs. Alumni (LP) TABLA DE POSICIONES Kimberley 20 (10-0); Atlético Franck y Alianza 18 (8-2); Colón (SF) 17 (7-3); Unión y Progreso A 17 (8-2)(-1); Atlético Arroyo Leyes 15 (5-5); Regatas (SF) 14 (4-6); Colón (SJ) 13 (3-7); Alumni 12 (3-6); Santa Rosa 12 (2-8); Unión y Progreso B 10 (1-9)(-1) y Central Rincón 9 (0-9)