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Torneo Promocional: Kimberley estiró su invicto y aseguró el uno de la fase regular

Kimberley pisó fuerte en el Roque Otrino donde venció a Colón (SF) por 51-42 y se aseguró el liderazgo en la fase regular del Promocional.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 09:25hs
Torneo Promocional: Kimberley estiró su invicto y aseguró el uno de la fase regular

Prensa Kimberley

En el Roque Otrino, Kimberley superó a Colón en un partido pendiente por la Fecha 5 del Torneo Promocional 2026.

Además, el HTJ de la ASB horas antes se expidió en relación a dos expedientes de cotejos que no se pudieron jugar en su momento entre Arroyo Leyes-Unión y Progreso B y Alianza-Unión y Progreso A. Los anfitriones ganaron 20-0 y con 2-0 en tabla de posiciones.

Por ende, Kimberley, más allá de recibir a Unión y Progreso A en la última fecha, el resultado no incidirá en su ubicación de privilegio de cara a los playoffs.

TORNEO PROMOCIONAL - PENDIENTE FECHA 5

MARTES 19 DE MAYO

Colón (SF) 42 (Maximiliano Egger 7) - Kimberley 51 (Federico Carreón 13)

TORNEO PROMOCIONAL - PENDIENTE FECHA 10

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

21.00 Central Rincón vs. Alumni (LP)

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 20 (10-0); Atlético Franck y Alianza 18 (8-2); Colón (SF) 17 (7-3); Unión y Progreso A 17 (8-2)(-1); Atlético Arroyo Leyes 15 (5-5); Regatas (SF) 14 (4-6); Colón (SJ) 13 (3-7); Alumni 12 (3-6); Santa Rosa 12 (2-8); Unión y Progreso B 10 (1-9)(-1) y Central Rincón 9 (0-9)

Promocional Kimberley Colón
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