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Estudiantes y una visita clave a Flamengo por la Libertadores

Estudiantes no la tendrá nada fácil ante Flamengo, último campeón de América. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Maracaná.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 08:21hs
Estudiantes y una visita clave a Flamengo por la Libertadores

Estudiantes de La Plata tendrá un encuentro durísimo este miércoles, cuando visite al Flamengo de Brasil en un duelo clave por la primera posición del Grupo A de la Copa Libertadores.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el mítico Estadio de Maracaná, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

Estudiantes de La Plata llega a este encuentro en una situación muy comprometida, ya que si bien marcha segundo y tiene chances de finalizar la fecha en el primer lugar, un resultado adverso podría dejarlo fuera de la zona de clasificación a los octavos de final de cara a la última fecha.

El "Pincha", que es dirigido por Alexander Medina, busca cerrar el semestre de la mejor manera posible, luego de lo que fue la dura eliminación en el Torneo Apertura ante Racing.

Flamengo, por su parte, lidera con siete puntos y en caso de sumar de a tres podría se asegurará la primera posición en el Grupo A, aunque para que esto ocurra también necesita que Deportivo Independiente Medellín de Colombia no le gane en Perú a Cusco.

El actual campeón de América también protagoniza una tremenda lucha en el Brasileirao con el Palmeiras.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido entre Flamengo y Estudiantes

  • Copa Libertadores
  • Grupo A
  • Flamengo (Bra) - Estudiantes de La Plata (Arg)
  • Estadio: Maracaná
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uru)
  • VAR: Leodán González (Uru)
  • Hora: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Lucas Paquetá, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Gabriel Piovi, Mikel Amondarain; Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Estudiantes Flamengo Libertadores
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