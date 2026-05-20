En un partido válido por la Fecha 10 de la zona A1, Gimnasia tuvo un notable tercer cuarto para torcer el rumbo y sumar un triunfo muy importante contra Colón (SJ).
Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo
Gimnasia hizo pata ancha en el Félix Colombo, donde le ganó a Colón (SJ) por 73-56, por la fecha 10 de la Zona A1 del Apertura.
Por Ovación
20 de mayo 2026 · 09:15hs
Este miércoles en el Exequiel Cerati se completará la programación, en tanto la semana entrante se jugará la última fecha de la fase regular.
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 10
MARTES 19 DE MAYO
Colón (SJ) 56 (Juan Bertero 10) - Gimnasia 73 (Marcial D'amelio 15)
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
21.30 Rivadavia vs. Almagro
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Rivadavia 13 (5-3); Colón (SJ) 13 (4-5); Almagro 12 (4-4); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)