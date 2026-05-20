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Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Gimnasia hizo pata ancha en el Félix Colombo, donde le ganó a Colón (SJ) por 73-56, por la fecha 10 de la Zona A1 del Apertura.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 09:15hs
Torneo Apertura A1: gran victoria de Gimnasia en el Félix Colombo

Gentileza prensa Colón (SJ)

En un partido válido por la Fecha 10 de la zona A1, Gimnasia tuvo un notable tercer cuarto para torcer el rumbo y sumar un triunfo muy importante contra Colón (SJ).

Este miércoles en el Exequiel Cerati se completará la programación, en tanto la semana entrante se jugará la última fecha de la fase regular.

TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 10

MARTES 19 DE MAYO

Colón (SJ) 56 (Juan Bertero 10) - Gimnasia 73 (Marcial D'amelio 15)

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

21.30 Rivadavia vs. Almagro

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Rivadavia 13 (5-3); Colón (SJ) 13 (4-5); Almagro 12 (4-4); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)

Apertura Gimnasia Colón
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