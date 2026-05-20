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Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Talleres y Atlético Tucumán se enfrentarán este miércoles, desde las 17, en Rosairo, por Copa Argentina. El ganador irá ante Unión o Independiente.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 08:42hs
Unión ya mira de reojo: Talleres y Atlético Tucumán definen un posible rival en Copa Argentina

Mientras Unión pone todos sus sentidos en el choque del próximo viernes frente a Independiente, por los 16avos de final de la Copa Argentina, este miércoles habrá otro partido que seguirá muy de cerca Leonardo Madelón y todo el mundo rojiblanco. Desde las 17, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s, Talleres y Atlético Tucumán se enfrentarán por un lugar en los octavos de final, instancia donde esperará el vencedor del cruce entre el Tate y el Rojo.

El encuentro aparece cargado de necesidades y obligaciones para ambos. Talleres llega envuelto en un contexto turbulento tras la salida de Carlos Tevez y con Ezequiel Carboni afrontando un interinato que buscará devolverle estabilidad a un equipo golpeado futbolística e institucionalmente. Del otro lado estará el Atlético Tucumán de Julio César Falcioni, revitalizado luego de la resonante victoria frente a River en el Monumental y con la intención de aprovechar el momento de incertidumbre cordobés.

Talleres, entre la presión y la necesidad de reacción

La “T” afrontará este compromiso con el peso de tener que responder a las expectativas que se generaron a principios de temporada. En febrero, el presidente Andrés Fassi había planteado como objetivo pelear títulos y volver a las copas internacionales en 2027, por lo cual la Copa Argentina aparece ahora como una vía concreta para sostener esa ilusión.

Carboni metería mano en el equipo y apostaría por algunos regresos importantes. Valentín Depietri volvería a la formación titular, mientras que Mateo Cáceres o Ulises Ortegoza pelean por un lugar en el mediocampo. Además, José Luis Palomino ingresará por el lesionado Santiago Fernández.

En cambio, Diego Valoyes quedaría afuera tras una semana complicada: arrastra molestias en el aductor y además fue sancionado económicamente luego del episodio de alcoholemia previo al clásico con Belgrano.

Atlético Tucumán llega entonado

El Decano atraviesa un momento mucho más estable. La victoria ante River le devolvió confianza y Falcioni buscará sostener la base que viene funcionando. La única modificación obligada será el ingreso del juvenil Luciano Vallejo por el lesionado Gastón Suso.

Con experiencia y oficio, Atlético intentará aprovechar la presión que cargará Talleres y apostar a un partido largo, sabiendo que el premio puede ser enorme: meterse entre los mejores 16 del torneo y esperar por Unión o Independiente.

Unión espera y toma nota

En Santa Fe mirarán atentos lo que ocurra en Rosario. El plantel de Leonardo Madelón sabe que primero deberá superar un examen muy complejo frente a Independiente, pero también entiende que la Copa Argentina representa una enorme oportunidad para sostener vivo el gran objetivo deportivo del semestre.

La posibilidad de enfrentar luego a Talleres o Atlético Tucumán ya empieza a tomar forma, aunque en el mundo Unión nadie quiere adelantarse. Primero estará el Rojo, en un partido que puede marcar mucho más que una clasificación.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Palomino y Alexandro Maidana; Matías Galarza y Mateo Cáceres o Ulises Ortegoza; Franco Cristaldo; Rick, Ronaldo Martínez y Valentín Depietri. DT: Ezequiel Carboni.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy y Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Hora: 17

Cancha: Marcelo Bielsa (Newell’s)

Árbitro: Andrés Gariano

TV: TyC Sports

Unión Talleres Atlético Tucumán
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