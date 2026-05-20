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Alonso adelantó que Colón ya trabaja en el mercado y respaldó el proyecto de Medrán

José Alonso se refirió al mercado de pases que se viene para Colón, mientras que también hizo un balance de la gestión de Ezequiel Medrán.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 09:08hs
Alonso adelantó que Colón ya trabaja en el mercado y respaldó el proyecto de Medrán

Foto gentileza: Melani Rivas

El presidente José Alonso habló sobre el armado del próximo plantel, reconoció que el club ya tiene apuntados refuerzos para el mercado de pases y destacó el trabajo que viene realizando Ezequiel Medrán junto a todo su cuerpo técnico en este presente que tiene a Colón como líder de la Zona A.

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Colón no se detiene. Mientras el equipo pelea en lo más alto de la Primera Nacional y se prepara para recibir a Mitre en el Brigadier López, la dirigencia ya piensa en el próximo mercado de pases, consciente de que el gran objetivo sigue siendo el ascenso a Primera División.

En diálogo con Dale Dale Deportivo, por Aire de Santa Fe (FM 91.1), el presidente José Alonso reconoció que en el club ya tienen avanzadas varias gestiones para reforzar el plantel de cara a la segunda parte del campeonato.

“Ya tenemos detectado lo que necesitamos para Colón”

Alonso dejó en claro que el trabajo de planificación comenzó hace tiempo y que Colón no puede permitirse improvisar en un torneo tan exigente y largo como la Primera Nacional.

“Ya tenemos detectado lo que necesitamos. No solo está scouteado, sino también consultado”, explicó el dirigente, quien además remarcó que el contexto será muy distinto al del inicio de temporada.

Según detalló, mientras la mayoría de los equipos de la categoría conservan una base consolidada, Colón tuvo que comenzar prácticamente desde cero tras la profunda reestructuración que encaró la actual conducción.

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“Todos los clubes tienen una base. Nosotros tuvimos que limpiar todo y hacer una base nueva”, afirmó.

En ese sentido, destacó que hoy el escenario cambió y que el club volvió a ganar credibilidad en el mercado.

“Hace unos meses posiblemente había jugadores que no querían venir. Hoy Colón es más creíble y hay mucha gente interesada”, aseguró.

El respaldo al trabajo de Medrán en Colón

Más allá de hablar del futuro mercado, Alonso también se refirió al presente futbolístico del equipo y respaldó públicamente a Ezequiel Medrán, aunque aclaró que las evaluaciones internas se manejan puertas adentro.

“Yo estoy conforme con la capacidad técnica que tiene todo el equipo que nos rodea, con la entrega que tienen y cómo llevan adelante al plantel”, expresó.

El mandatario evitó profundizar en cuestiones tácticas o futbolísticas, pero sí dejó un mensaje claro de apoyo al entrenador y a la estructura deportiva.

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“Lo que pase hacia adentro lo hablo con el técnico y con el director deportivo, no públicamente. Lo que corresponde es acompañar”, sostuvo.

En medio de un campeonato extremadamente parejo y con Colón instalado en la cima de la Zona A, la dirigencia ya empezó a jugar otro partido: el de potenciar un plantel que buscará llegar fortalecido al tramo decisivo del torneo.

Colón Alonso Medrán
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