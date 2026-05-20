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Lanús se la juega en su visita a Liga de Quito por la Libertadores

Lanús visitará a Liga de Quito, en Ecuador, desde las 21.30, donde se jugará un duelo clave en el objetivo de avanzar en la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

20 de mayo 2026 · 08:11hs
Lanús se la juega en su visita a Liga de Quito por la Libertadores

Lanús visitará este miércoles a Liga de Quito de Ecuador, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en un encuentro que podría ser clave para definir la clasificación a los octavos de final.

El partido, que está programado para las 21:30, se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y se podrá ver a través de Fox Sports 2 y ESPN Premium. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará su compatriota Mauricio Pérez.

Lanús llega a este enfrentamiento en una situación muy comprometida, ya que comparte la segunda posición con su próximo rival, por lo que este cruce podría ser clave para definir cuál de los dos avanzará a los octavos de final.

En la última fecha, el "Granate", que tiene como director técnico a Mauricio Pellegrino, sufrió una dura goleada 4-0 como visitante frente a Always Ready de Bolivia.

Liga de Quito, por su parte, viene de perder 2-0 como visitante contra Mirassol de Brasil, que es el gran candidato a avanzar como primero en este Grupo G.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido entre Liga de Quito y Lanús

  • Copa Libertadores
  • Grupo G
  • Liga de Quito (Ecu) - Lanús (Arg)
  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado
  • Árbitro: Andrés Rojas (Col)
  • VAR: Mauricio Pérez (Col)
  • Hora: 21:30. TV: Fox Sports 2 y ESPN Premium

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Leonel Quiñónez, Luis Segovia, Gian Allala; Yerlin Quiñónez, Jesús Pretell, Gabriel Villamíl, José Quintero; Fernando Cornejo, Deyverson y Jeison Medina. DT: Tiago Nunes.

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús Liga de Quito Libertadores
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