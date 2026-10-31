San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

San Lorenzo visitará, desde las 19.15, a Vélez, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita soñar con los playoffs

San Lorenzo visitará este sábado a Vélez , por la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura , en busca de un triunfo que le permita soñar con la clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19.15, se llevará a cabo en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

San Lorenzo llega a este encuentro en una delicada situación, ya que si bien había enlazado una seguidilla de dos triunfos consecutivos, en la última fecha igualó sin goles contra Newell's y no consiguió meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Actualmente, los dirigidos por Rubén Darío Insua marchan novenos en la Zona A con 18 puntos, por lo que con una victoria tendrían muy buenas posibilidades de terminar la fecha entre los ocho primeros.

Vélez, por su parte, es uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino en este semestre. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no solo están segundos en la Zona A con 27 puntos, sino que en la tabla anual tienen 55 unidades y están metidos de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga porque marchan terceros a solo dos de los líderes, que son Boca y Argentinos Juniors.

Probables formaciones de Vélez y San Lorenzo

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Fernando Espinoza.

Hora: 19:15. TV: TNT Sports Premium.