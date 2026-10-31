Aldosivi descendió y acompaña a Estudiantes (RC) nuevamente a la Primera Nacional

Aldosivi perdió contra Racing 2-1 en Avellaneda y consumó su descenso a la Primera Nacional. Apenas pudo resistir un año

El fútbol le dio una nueva oportunidad, pero Aldosivi no consiguió aprovecharla. El Tiburón perdió la categoría y jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, en un desenlace que se confirmó este viernes con el revés ante Racing 2-1 y que lo convirtió en el segundo equipo descendido en el fútbol argentino, después de Estudiantes de Río Cuarto .

La caída se fue construyendo mucho antes de este desenlace. A lo largo de 30 partidos, entre las fases regulares del Apertura y el Clausura, el conjunto de Mar del Plata nunca encontró la regularidad necesaria para escapar de los últimos lugares. Los resultados lo fueron acorralando hasta dejarlo sin margen de maniobra.

Con apenas 19 puntos en la Tabla Anual, Aldosivi llegó a la recta final dependiendo de una combinación muy difícil: necesitaba sumar en sus últimos compromisos y, al mismo tiempo, que Deportivo Riestra, que acumulaba 23 unidades, no consiguiera puntos. Este viernes, las posibilidades matemáticas se terminaron y el descenso quedó consumado cuando todavía resta una fecha para completar el campeonato.

Pero la nueva pérdida de categoría no es un episodio aislado. Para Aldosivi representa otro capítulo de una historia reciente atravesada por ascensos, descensos y estadías cada vez más breves en la máxima división.

Su recorrido moderno en Primera comenzó en 2014, cuando consiguió un ascenso histórico. En su primera experiencia, durante el campeonato de 30 equipos, logró ubicarse en la mitad de la tabla y dejó buenas sensaciones. Sin embargo, el panorama cambió rápidamente: en 2016 perdió la categoría por primera vez.

La revancha llegó en 2018, cuando regresó a la elite y consiguió sostenerse durante cuatro temporadas. Pero en 2022 volvió a sufrir un golpe duro: terminó último en la tabla de los promedios y descendió nuevamente a la segunda división.

Después de reconstruirse en la B Nacional, el Tiburón volvió a celebrar en 2024 con un ascenso que le permitió regresar a Primera durante 2025. La ilusión de consolidarse otra vez entre los mejores duró poco. Apenas un año después, la historia vuelve a repetirse.

Aldosivi tendrá que mirar nuevamente hacia la Primera Nacional, reconstruir su proyecto deportivo y buscar el camino de regreso. La máxima categoría vuelve a quedarle lejos y Mar del Plata deberá acostumbrarse, una vez más, a empezar de nuevo.