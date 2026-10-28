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Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional N19. Efectivos del Comando Radioeléctrico observaron que el sospechoso arrojó una bolsa entre los pastizales al advertir la presencia del patrullero. En su interior encontraron un medidor de gas

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de octubre 2026 · 12:15hs
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El detenido junto al elemento secuestrado por personal del Comando Radioléctrico

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El detenido junto al elemento secuestrado por personal del Comando Radioléctrico

Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en Santo Tomé, luego de que efectivos del Comando Radioeléctrico encontraran un medidor de gas que llevaba dentro de una bolsa y que habría sido sustraído de una vivienda particular.

El procedimiento ocurrió antes de la una, sobre la ruta nacional Nº 19, en el tramo comprendido entre las calles Malvinas Argentinas y Corrientes. Durante un patrullaje preventivo, los policías advirtieron la actitud sospechosa del hombre, quien se deshizo de una bolsa blanca al ver el móvil policial.

Encontraron un medidor de gas entre los pastizales

Los efectivos recuperaron la bolsa y comprobaron que en su interior había un medidor de gas. Como todavía no se había podido establecer quién era su propietario, el instrumento quedó secuestrado para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El hombre, identificado por sus iniciales como R. C. R., de 30 años, fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. La investigación busca identificar al damnificado por el robo para poder restituirle el elemento.

La Justicia ordenó mantenerlo detenido por encubrimiento

Tras el procedimiento, los efectivos informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I, departamento La Capital, de la Policía de Santa Fe. Desde allí dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, que fuera examinado por Medicina Legal y que, una vez identificado, quedara alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria del hecho es encubrimiento. Además, el fiscal ordenó realizar las diligencias necesarias para localizar al propietario del medidor de gas y devolverle el instrumento secuestrado.

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