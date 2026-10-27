La banda se presentará el viernes 30 de octubre a las 21 en Tribus Club de Arte, donde celebrará junto a su público más de tres décadas de trayectoria. Las entradas ya están a la venta a través de Ticketway y en la boletería del espacio cultural.

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Después de su aclamada participación en el Festival Tribus , realizada en mayo, Estelares regresa a Santa Fe con un espectáculo que recorrerá distintos momentos de la extensa historia de la banda y sus canciones más reconocidas.

El recital será una nueva oportunidad para encontrarse con el público santafesino en el marco de una etapa especial para el grupo, que continúa celebrando más de 30 años de carrera y llevando su música a distintos escenarios de Argentina y el exterior.

Estelares presenta su último disco, "Los Lobos"

La actualidad de Estelares está marcada además por la presentación de su último álbum de estudio, "Los Lobos", material que se incorporó a la trayectoria discográfica de una banda que se consolidó como una de las referencias del rock argentino.

El lanzamiento del disco forma parte de una agenda que incluye una extensa gira internacional por Argentina, Europa y distintos países de Latinoamérica. En ese recorrido, la banda continúa llevando sus canciones a escenarios de diferentes ciudades y reencontrándose con seguidores de distintas generaciones.

A esta etapa se suma también el estreno de "Nuestros días en mi memoria", el documental oficial de Estelares dirigido por Gonza López, que repasa la historia y el recorrido de la banda a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria.

Cuándo toca Estelares en Santa Fe

El próximo encuentro con el público santafesino será el viernes 30 de octubre a las 21 en Tribus Club de Arte, ubicado en República de Siria 3572.

Las entradas para Estelares en Santa Fe pueden adquirirse a través de Ticketway y también en la boletería de Tribus.