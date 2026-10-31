Un tranquilo Riestra recibirá al urgido Talleres por la fecha 15 del Clausura Riestra recibirá, desde las 17, a Talleres por la fecha 15 del Torneo Clausura sabiendo que seguirá en la Liga Profesional tras el descenso de Aldosivi 31 de octubre 2026 · 09:27hs

Deportivo Riestra recibe a Talleres este sábado, desde las 17, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Darío Herrera como árbitro principal y a Sebastián Habib en el VAR.

El partido marcará el debut de Gustavo Benítez como entrenador de Riestra, tras la salida de Guillermo Duró, quien dejó su cargo luego de la derrota por 1-0 frente a Instituto. El nuevo DT se presentará sin la mochila de pelear por la permanencia, ya que seguró su lugar en la Liga Profesional un año más tras el descenso de Aldosivi.

Por su parte, el conjunto cordobés llega tras perder 2-1 frente a Defensa y Justicia y buscará recuperarse para cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Con nueve unidades, Talleres se ubica en la última posición de la Zona A, producto de dos victorias, tres empates y nueve derrotas. Probables formaciones de Riestra y Talleres Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez. Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe. Hora: 17 Estadio: Guillermo Laza. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Sebastián Habib. TV: ESPN Premium.