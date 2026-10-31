Uno Santa Fe | Ovación | Riestra

Un tranquilo Riestra recibirá al urgido Talleres por la fecha 15 del Clausura

Riestra recibirá, desde las 17, a Talleres por la fecha 15 del Torneo Clausura sabiendo que seguirá en la Liga Profesional tras el descenso de Aldosivi

31 de octubre 2026 · 09:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Un tranquilo Riestra recibirá al urgido Talleres por la fecha 15 del Clausura

Deportivo Riestra recibe a Talleres este sábado, desde las 17, en el estadio Guillermo Laza, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Darío Herrera como árbitro principal y a Sebastián Habib en el VAR.

El partido marcará el debut de Gustavo Benítez como entrenador de Riestra, tras la salida de Guillermo Duró, quien dejó su cargo luego de la derrota por 1-0 frente a Instituto. El nuevo DT se presentará sin la mochila de pelear por la permanencia, ya que seguró su lugar en la Liga Profesional un año más tras el descenso de Aldosivi.

Por su parte, el conjunto cordobés llega tras perder 2-1 frente a Defensa y Justicia y buscará recuperarse para cerrar el campeonato de la mejor manera posible. Con nueve unidades, Talleres se ubica en la última posición de la Zona A, producto de dos victorias, tres empates y nueve derrotas.

Probables formaciones de Riestra y Talleres

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Rick, Giovani Baroni, Valentín Depietri; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.

Hora: 17

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Sebastián Habib.

TV: ESPN Premium.

Riestra Talleres Clausura
Noticias relacionadas
gimnasia y republica sacaron pasaje a los cuartos de final del prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

torneo promocional: comienzan las series playin en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero instituto en busca de los playoffs

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

aldosivi descendio y acompana a estudiantes (rc) nuevamente a la primera nacional

Aldosivi descendió y acompaña a Estudiantes (RC) nuevamente a la Primera Nacional

Lo último

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

Último Momento
Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

Ovación
Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026