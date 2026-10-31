Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

Estudiantes afrontará, desde las 21.30, un partido determinante frente a Instituto por la fecha 15 del Torneo Clausura

Estudiantes afrontará este sábado un partido determinante frente a Instituto por la fecha 15 del Torneo Clausura . El Pincha necesita ganar para mantener sus chances matemáticas de clasificar a los playoffs y, al mismo tiempo, seguir con posibilidades de meterse en la próxima Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Hernán Mastrángelo será el árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La televisación será de ESPN Premium.

El equipo de Alexander Medina llega obligado a sumar de a tres en UNO. Con el calendario entrando en su etapa decisiva, Estudiantes todavía conserva posibilidades en dos frentes vinculados al torneo local: acceder a la instancia de playoffs y sostenerse en la pelea de la tabla anual por un lugar en la Copa Sudamericana.

La principal novedad en la previa pasa por la ausencia de Tomás Palacios. Al defensor le detectaron líquido en una de sus rodillas luego de que no pudiera participar del entrenamiento del jueves y el cuerpo técnico decidió dejarlo afuera de la convocatoria por precaución. La intención es llevar su recuperación paso a paso, teniendo en cuenta además que falta solamente un mes para la final de la Copa Libertadores.

Su baja obliga al Cacique Medina a reacomodar la última línea, ya que tampoco podrá contar con González Pirez. En ese contexto, Santiago Núñez aparece como alternativa para acompañar a Marcos Rojo en la zaga central.

Del otro lado estará Instituto, que buscará hacerse fuerte en La Plata y complicar las aspiraciones de un Estudiantes que ya no tiene demasiado margen para dejar puntos en el camino.

Probables formación de Estudiantes e Instituto

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Alex Luna y Matías Tissera.

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Hora: 21.30.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Fernando Echenique.

TV: ESPN Premium.