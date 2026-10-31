Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

Estudiantes afrontará, desde las 21.30, un partido determinante frente a Instituto por la fecha 15 del Torneo Clausura

31 de octubre 2026 · 09:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

Estudiantes afrontará este sábado un partido determinante frente a Instituto por la fecha 15 del Torneo Clausura. El Pincha necesita ganar para mantener sus chances matemáticas de clasificar a los playoffs y, al mismo tiempo, seguir con posibilidades de meterse en la próxima Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. Hernán Mastrángelo será el árbitro principal, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La televisación será de ESPN Premium.

El equipo de Alexander Medina llega obligado a sumar de a tres en UNO. Con el calendario entrando en su etapa decisiva, Estudiantes todavía conserva posibilidades en dos frentes vinculados al torneo local: acceder a la instancia de playoffs y sostenerse en la pelea de la tabla anual por un lugar en la Copa Sudamericana.

La principal novedad en la previa pasa por la ausencia de Tomás Palacios. Al defensor le detectaron líquido en una de sus rodillas luego de que no pudiera participar del entrenamiento del jueves y el cuerpo técnico decidió dejarlo afuera de la convocatoria por precaución. La intención es llevar su recuperación paso a paso, teniendo en cuenta además que falta solamente un mes para la final de la Copa Libertadores.

Su baja obliga al Cacique Medina a reacomodar la última línea, ya que tampoco podrá contar con González Pirez. En ese contexto, Santiago Núñez aparece como alternativa para acompañar a Marcos Rojo en la zaga central.

Del otro lado estará Instituto, que buscará hacerse fuerte en La Plata y complicar las aspiraciones de un Estudiantes que ya no tiene demasiado margen para dejar puntos en el camino.

Probables formación de Estudiantes e Instituto

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos; Edwuin Cetré y Guido Carrillo.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván y Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jeremías Lázaro, Alex Luna y Matías Tissera.

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Hora: 21.30.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Fernando Echenique.

TV: ESPN Premium.

Estudiantes Instituto Clausura
Noticias relacionadas
union se juega mucho ante estudiantes: necesita reaccionar para sostener la ilusion de los playoffs

Unión se juega mucho ante Estudiantes: necesita reaccionar para sostener la ilusión de los playoffs

atencion estudiantes: flamengo presento una queja por la inclusion de rojo

Atención Estudiantes: Flamengo presentó una queja por la inclusión de Rojo

bajo un fuerte hermetismo, madelon guarda las cartas en union para recibir a estudiantes

Bajo un fuerte hermetismo, Madelón guarda las cartas en Unión para recibir a Estudiantes

la malaria que union buscara enterrar ante estudiantes para mantener las aspiraciones

La malaria que Unión buscará enterrar ante Estudiantes para mantener las aspiraciones

Lo último

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

Último Momento
Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

Así se encuentra el historial entre Colón y Defensores de Belgrano

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

El tiempo en Santa Fe: sábado de 30° y un cambio que traerá lluvias y tormentas

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

Ovación
Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Torneo Promocional: comienzan las series PlayIn en cuatro escenarios

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Gimnasia y República sacaron pasaje a los cuartos de final del Prefederal

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

Estudiantes tiene una prueba compleja ante el puntero Instituto en busca de los playoffs

San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

San Lorenzo visita a Vélez en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026