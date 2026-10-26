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Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El festival reunirá a referentes de la escena nacional, regional y local el próximo 6 de diciembre en Lemon Arena, Santa Fe. El evento marca una nueva etapa para Insert, el proyecto santafesino que lleva más de cinco años impulsando la cultura urbana. Las entradas ya están disponibles a través de Central Ticket.

26 de octubre 2026 · 10:41hs
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La cita urbana con artistas nacionales

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La cita urbana con artistas nacionales, regionales y locales se realizará el 6 de diciembre en Lemon Arena, Santa Fe.

La agenda musical de Santa Fe se alista para uno de los acontecimientos destacados de la cultura urbana en la región. Insert presenta oficialmente el line up de Insert Festival, un nuevo capítulo en el recorrido de una marca que, durante más de cinco años, impulsó la escena desde el freestyle, las batallas escritas y la producción de shows de rap y trap.

El anuncio de los artistas confirma la apuesta de Insert por llevar su experiencia a una nueva escala: un festival de música urbana que reunirá en un mismo escenario distintas expresiones de la música contemporánea, con representantes de la escena nacional, regional y local.

El festival evoluciona de un proyecto con cinco años de trayectoria en batallas de freestyle y rap

El festival evoluciona de un proyecto con cinco años de trayectoria en batallas de freestyle y rap

El line up está conformado por Salastkbron (Yosoylakabra), Little Boogie, Fro!, Ronpe99, Cerounno y Vinyltracker, Bic, Alejo Isakk, Sosa 66s, Zé Pequeña, Pankky, Salasflaco, Promo x Cierre, Jaloner, Sonido del Norte (KEV + AlannBeybi), Ana Milagros, Fran STK, FDS y Lauta K.

El evento se realizará el 6 de diciembre en Lemon Arena, en la ciudad de Santa Fe. Las entradas para Insert Festival pueden adquirirse a través de Central Ticket.

Más que una nueva fecha en el calendario de espectáculos, Insert Festival representa la evolución de un proyecto que creció desde sus primeras experiencias en las plazas hasta convertirse en un espacio de referencia para la comunidad urbana santafesina. La iniciativa busca trasladar esa identidad a un evento de mayor magnitud, con una programación que refleja la diversidad de sonidos, lenguajes y expresiones que conviven dentro de esta cultura.

De la plaza a un festival propio

La historia de Insert comenzó con Insert Beat, su ciclo de batallas de freestyle, y continuó con Insert BIC, su liga de batallas escritas. A partir de esos espacios, el proyecto consolidó una comunidad que fue creciendo encuentro tras encuentro y que hoy supera los 50.000 seguidores en redes sociales entre ambos ciclos.

Con el tiempo, esa experiencia se extendió a la producción de espectáculos a través de Insert Producciones, ampliando su vínculo con artistas y públicos de la escena urbana.

Por sus escenarios pasaron nombres como Stuart, Acru, Lucho SSJ, Little Boogie, Cerounno, Soui Uno y Cobe CLK, entre otros referentes del rap, el trap y el freestyle nacional.

Ese recorrido constituye el punto de partida de una nueva etapa: la realización de un festival propio, capaz de reunir en una misma propuesta el trabajo desarrollado durante años y proyectarlo hacia nuevos públicos.

Una nueva escala para la cultura urbana

Con Insert Festival, Santa Fe se prepara para recibir una propuesta que pone en primer plano la diversidad de la escena urbana contemporánea y el crecimiento de los espacios culturales que se desarrollan fuera de los principales circuitos del país.

El festival busca fortalecer ese recorrido, generar un punto de encuentro entre artistas y público y ampliar las posibilidades de desarrollo de una cultura que encontró en las plazas, las competencias y la producción independiente algunas de sus principales vías de expansión.

Sobre Insert

Insert es una marca y comunidad santafesina dedicada al desarrollo y la producción de propuestas vinculadas con la cultura urbana. Desde hace más de cinco años impulsa espacios como Insert Beat, su ciclo de batallas de freestyle, e Insert BIC, su liga de batallas escritas, además de producir espectáculos a través de Insert Producciones.

Festival Santa Fe música urbana

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