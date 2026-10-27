Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

El crimen ocurrió este martes después de las 6 en inmediaciones de Risso y Cafferata, en barrio Scarafía. La víctima, identificada como Carlos Alberto Mesa, ingresó sin vida al hospital Iturraspe

Un joven de 21 años fue asesinado de una puñalada en el cuello durante la mañana de este martes en barrio Sacarafía. Por el crimen fue aprehendida su expareja, también de 21 años, identificada por la Policía por sus iniciales como M. S. V.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, a unos 30 metros al norte de la esquina de Risso y Cafferata , luego de una discusión entre la víctima y la joven. El muchacho, identificado como Carlos Alberto Mesa , cayó al suelo tras sufrir una herida cortopunzante en el cuello y fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe , donde ingresó sin vida.

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La denuncia al 911

El episodio fue denunciado por un vecino de 19 años, quien escuchó una discusión desde el interior de su vivienda y se asomó a la vereda para observar qué sucedía.

Según su testimonio, vio a la víctima discutir con una joven por calle Risso. Ambos continuaron caminando por calle Cafferata y, a unos 30 metros al norte de la esquina, el vecino observó cómo el muchacho caía al suelo, mientras la mujer se alejaba por la misma calle.

Ante esa situación, el joven llamó de inmediato a la central de emergencias 911 y solicitó la presencia policial.

Aprehendieron a la expareja de la víctima

Al lugar llegaron oficiales de la Comisaría 10ª y efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI), que intervinieron en primera instancia. Una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) trasladó al herido al hospital Iturraspe, donde una médica constató su fallecimiento.

Los policías preservaron la escena del crimen y comenzaron a buscar testigos entre los vecinos de la zona. También verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran aportar imágenes para reconstruir lo ocurrido.

Mientras se desarrollaban las primeras actuaciones, regresó al lugar una joven a quien el vecino reconoció como la mujer que había visto discutir con la víctima. Alrededor de las 6.30, los efectivos la aprehendieron como presunta autora del homicidio. Fue identificada como M. S. V., de 21 años.

Peritajes e investigación del homicidio

Tras la intervención inicial, llegaron al lugar los pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y los peritos del área Científica, quienes realizaron las tareas investigativas y criminalísticas correspondientes.

Por disposición del fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Andrés Marchi, se ordenó identificar a los posibles testigos, relevar las cámaras de videovigilancia de la zona y secuestrar las imágenes que pudieran resultar relevantes para la investigación.

Además, se dispuso la realización de los peritajes en la escena del crimen y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que los médicos forenses practiquen la necropsia y determinen científicamente la causa de la muerte.

En cuanto a la joven aprehendida, el fiscal ordenó que continuara privada de su libertad, que fuera examinada por personal de Medicina Legal y que quedara alojada en una dependencia policial de Orden Público.

La causa fue encuadrada provisoriamente como homicidio, mientras avanzan las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.