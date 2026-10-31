Liga Argentina: Unión encontró variantes y sumó una sólida victoria ante Comunicaciones

En el estadio Ángel Malvicino, Unión derrotó a Comunicaciones por 96 a 82, en su tercer compromiso de la Liga Argentina

Unión continúa sumando rodaje y resultados en el inicio de la temporada. En el estadio Ángel Malvicino, derrotó a Comunicaciones por 96 a 82, en su tercer compromiso de la Liga Argentina , y consiguió su segundo triunfo en tres presentaciones.

El equipo santafesino construyó la diferencia a partir de las alternativas que encontró en su plantel. La rotación le permitió sostener la intensidad y encontrar distintos protagonistas a lo largo de la noche, en un partido que fue inclinando a su favor con el correr de los minutos.

Uno de los puntos destacados estuvo en la primera mitad de Kobe Julien, quien terminó la noche con una planilla de 22 puntos y 11 rebotes. También tuvo una participación importante Phillip Lockett, que aportó 13 unidades, siete rebotes y dos asistencias.

En el tramo final del tercer cuarto apareció Pablo Spies, que tuvo una ráfaga de alto nivel para contribuir a la consolidación de la ventaja. El interno cerró su actuación con 18 puntos y dos rebotes.

La jornada también dejó el estreno de Vinicius Malachias con la camiseta rojiblanca. El brasileño sumó sus primeros minutos y registró cuatro puntos, tres rebotes y dos asistencias, en una presentación que le permitió comenzar a integrarse a la dinámica del equipo.

Con este resultado, Unión tendrá ahora un período de descanso que buscará aprovechar para recuperar jugadores lesionados y avanzar en la incorporación de su séptima ficha. Luego llegará el momento de salir a la ruta: el próximo destino será La Rioja, donde afrontará sus dos primeros compromisos de visitante.

La actividad del viernes en la Conferencia Norte de la Liga Argentina

Sportivo Suardi (2-0) 75 – Riachuelo (0-4) 53.

Unión (2-1) 96 – Comunicaciones (1-1) 82.

Independiente de Santiago del Estero (1-1) 69 – Salta Basket (2-0) 80.