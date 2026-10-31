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Intento de usurpación en la Villa Olímpica: una mujer aprehendida y daños a un móvil policial fue el saldo del operativo

El operativo policial se desplegó durante la noche del viernes ante la presencia de unas 40 mujeres y menores que intentaban ocupar las viviendas. Una mujer golpeó a un policía y un menor fue aprehendido luego de arrojar piedras contra un móvil.

31 de octubre 2026 · 09:41hs
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un móvil policial fue atacado durante el procedimiento

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un móvil policial fue atacado durante el procedimiento

El intento de usurpación de las viviendas de la Villa Olímpica, en el sector de barrio La Esmeralda Este de la ciudad de Santa Fe, terminó durante la noche del viernes con personas aprehendidas, daños a un móvil policial y una mujer acusada de agredir a un efectivo, luego del despliegue realizado por distintas unidades de la Policía de Santa Fe.

El complejo habitacional, construido para funcionar como Villa Suramericana durante los Juegos Suramericanos de la Juventud y que posteriormente será destinado a viviendas, fue escenario de un operativo policial luego de que las autoridades tomaran conocimiento de un posible intento de ocupación.

Según se informó, el Ministerio de Justicia y Seguridad había recibido durante la tarde información sobre la posibilidad de que se produjera una toma de las viviendas, presuntamente impulsada por una agrupación política. Ante esta situación se dispuso un operativo especial en el sector.

LEER MÁS: Intento de usurpación en Santa Fe: la Policía desactivó la toma de la Villa Suramericana y hay 8 demorados

Mujeres y menores intentaron ingresar al complejo

Durante la noche, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fueron enviados a inmediaciones de calle Las Heras y Beruti, a partir de una comisión de la Central 911.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un grupo de mujeres, algunas de ellas acompañadas por menores de edad, quienes intentaban ocupar viviendas ubicadas en el complejo Villa Olímpica.

Los uniformados intervinieron para evitar la ocupación y, en ese contexto, se produjo un enfrentamiento con una de las mujeres. De acuerdo con el reporte policial, una mujer de 24 años agredió físicamente a un efectivo mediante un golpe en el rostro.

La joven fue entonces aprehendida y trasladada a la Comisaría 8ª, por razones de jurisdicción. La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía en turno.

Un menor quedó aprehendido tras atacar un móvil policial

En otro procedimiento realizado prácticamente en el mismo contexto, los agentes fueron convocados a la zona de República de Siria y José Cibilis, donde se había concentrado un grupo de aproximadamente 40 mujeres, algunas acompañadas por menores, con intenciones de ocupar las viviendas en construcción.

Con la llegada de otras unidades policiales, los efectivos intentaron disuadir pacíficamente a las personas presentes, pero la situación derivó en un desorden.

En medio del episodio, los policías observaron a un hombre arrojando piedras contra un móvil policial. Como consecuencia del ataque, se produjo la rotura total de la ventanilla lateral trasera izquierda y daños en el parabrisas del vehículo.

El sospechoso intentó escapar, pero fue alcanzado por los agentes. Luego de un breve forcejeo, se concretó su aprehensión.

Posteriormente, al consultar con la Fiscalía de Menores, se dispuso su traslado a la dependencia policial correspondiente. El involucrado quedó vinculado a una causa por daño calificado y resistencia a la autoridad.

¿Qué pasará con las viviendas de la Villa Olímpica?

Las viviendas que fueron escenario del intento de ocupación forman parte del complejo construido para la realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud y serán destinadas posteriormente a familias mediante un proceso de adjudicación.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el complejo tendrá próximamente un proceso de inscripción y selección de beneficiarios, quienes deberán cumplir con los requisitos establecidos y afrontar el pago correspondiente por las unidades habitacionales.

De esta manera, las autoridades buscan evitar ocupaciones irregulares mientras avanza el proceso administrativo previsto para la adjudicación de las viviendas.

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