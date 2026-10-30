Fuerte autocrítica de Eduardo Domínguez tras otra caída de Atlético Mineiro

El técnico argentino del rival de Boca en la final de la Copa Sudamericana recogió el guante tras la racha negra de tres derrotas y aseguró:"necesitamos ser humildes"

El pase a la final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera por Boca, tomó a Atlético Mineiro justo en un momento de turbulencia: clasificó perdiendo con Montevideo City Torque aprovechando la ventaja en la ida y después encadenó dos derrotas más frente a Flamengo y Cruzeiro por el Brasileirao, una seguidilla inédita en el ciclo de Eduardo Domínguez que inició en marzo.

Ahora, el entrenador habló del mal momento y apostó por mejorar al equipo recuperando la frescura del arranque del trabajo: "Tenemos que hacer una autocrítica y entender qué estamos haciendo mal. Algo falla. No podemos culpar al compañero. Cuando defendemos bien, todo el equipo se esfuerza. Ahora, individualmente, tenemos que volver a ser ese equipo defensivo fuerte. Debemos mejorar y corregir".

El domingo, para colmo, arranca la serie semifinal de la Copa de Brasil visitando a Gremio, y luego visitará por el torneo a Botafogo: "Lo importante para nosotros, para el club, para la hinchada, es llegar a este partido en buena forma. Tenemos que dejar de lado los demás partidos, como el de hoy, como el del próximo miércoles. No llegaremos en buena forma si perdemos a mitad de camino. Tenemos que volver a ganar duelos, tenemos que volver a los inicios. Para eso, necesitamos ser humildes".

"No creo que sea un caso de relajamiento. Los jugadores hablaron de ello después del partido y me sentí muy satisfecho. Es un proceso de aprendizaje. Les dije al grupo que no siempre se aprende ganando, se empieza a aprender cuando se pierde. No estamos acostumbrados a no ganar tres partidos seguidos", reconoció con voluntad de cambio.

Mientras aguarda la definición en Barranquilla frente al Xeneize el 21 de noviembre, el Galo tendrá que jugar ida y vuelta de Copa de Brasil y acomodarse en el Brasileirao, donde sueña con asegurarse un lugar en la Libertadores 2027 (está a cuatro puntos) mientras ocupa puesto de Sudamericana, séptimo con 50 puntos.