La dirigencia de Unión llegó a un acuerdo con el plantel por el tema de los premios

El presidente de Unión Luis Spahn acordó un plan de pago con el plantel. Además, este viernes los empleados del club percibieron el aguinaldo

El plantel de Unión aceptó el plan de pago por el tema de los premios.

Luego de días turbulentos en donde el plantel de Unión reclamó el pago de premios atrasados y los empleados del club emitieron un comunicado, por estas horas comenzó a calmarse la situación.

Y es que la dirigencia rojiblanca que encabeza Luis Spahn l legó a un acuerdo con los futbolistas para cancelar la deuda por premios correspondientes a la temporada 2025-2026.

De esta manera, se acordó un plan de pago a través de cheques, para que el plantel cobre en dos cuotas los premios, la primera este mes de julio y la segunda en agosto. Solo queda saldar el sueldo de mayo, vencido el 25 de junio.

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Parte de esas obligaciones tenían su origen en la participación de Unión en la Copa Sudamericana, durante el primer semestre de 2025.

Por otra parte, los empleados de la institución cobraron este viernes el aguinaldo. De esta forma, los directivos comienzan a acomodar un poco las cosas tanto en lo futbolístico, como en lo institucional.