Avanza la disputa de la fecha 16 del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste recuperó la punta de la tabla de posiciones al golear a Deportivo Santa Rosa en otro anticipo de la decimosexta fecha del Polaca Burtovoy. Además, Independiente goleó a Nobleza

En la continuidad de la fecha 16 del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina se registró la victoria La Perla del Oeste sobre Deportivo Santa Rosa, y la de Independiente de Santo Tomé que goleó a Nobleza de Recreo.

El grueso de la fecha se completará este sábado 4 de julio con choques atractivos, entre los que se destaca Sanjustino recibiendo a Ciclón Norte, y Sportivo Guadalupe ante Gimnasia y Esgrima. En el ascenso, el puntero Santa Fe FC visitará a Belgrano en Coronda.

La Perla goleó a la Casita en Monte Vera

En una noche muy fría, en el predio Nery Pumpido, La Perla del Oeste goleó a Deportivo Santa Rosa por 4 a 1 bajo el arbitraje de Carlos Córdoba. De este modo el elenco conducido por Andrés Formento recuperó la cima de la tabla de posiciones. Fue un partido entretenido, de ida y vuelta, pero que en el tramo final demostró porque el azulgrana de Recreo Sur es el puntero del campeonato.

La visita arrancó todo, ya que no tardó mucho en conseguir la apertura del marcador por intermedio del Cuki Márquez en una gran definición cuando apenas habían pasado seis minutos de juego. Tras ese comienzo el partido se tornó parejo, de ida y vuelta, aunque sin esfuerzo en el trabajo de los arqueros. Santa Rosa lo esperó a La Perla por la peligrosidad de sus delanteros, ya que estaba visto que una desconcentración se pagaba caro. Los dirigidos por Formento tuvieron varias chances, sobre todo Márquez y Mayenfisch, pero el arquero Morante salvó las papas.

Casi como había arrancado la primera parte, a los dos minutos del complemento llegó el segundo de La Perla, en este caso de Julio Ocampo para dejar el marcador 2 a 0. La Casita no se quedó de brazos cruzados y cerca de los diez consiguió el descuento de tiro libre a través de Ponce. La cosa no quedó ahí ya que La Perla buscó asegurarse el triunfo, y lo refrendó con un gol de Reartes de penal cerca de los quince minutos para dejar 3 a 1 el marcador. La victoria de La Perla se convirtió en goleada cuando llegó el cuarto a los 47 por intermedio del ingresado Vega.

En la fecha 16 del Torneo Apertura, Deportivo Santa Rosa fue superado por uno de los mejores equipos del torneo.

Por su parte, en el otro adelanto, en el estadio Mauricio Martínez, y con el arbitraje de Ángel Cristoforato, Independiente de Santo Tomé goleó a Nobleza de Recreo. Los goles para el conjunto dirigido por Gustavo Brandt fueron marcados por Bruno Carabajal, dos de Rodrigo Rolón, Federico Montoro, Marcelo Rolón y Nicolás Albornoz, mientras que para la Vizcachera que tiene como conductor al Gringo Mario Donetti, descontaron Matías Mena y Cristian Ortiz. En el conjunto dueño de casa fue expulsado Milton Ferreyra.

Más detalles del Polaca Burtovoy

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla del Oeste 42, Colón de San Justo 39, Sanjustino 34, Sportivo Guadalupe 30, La Salle Jobson 25, Colón 24, Náutico El Quillá 23, Juventud Unida de Candioti 21, Ateneo Inmaculada y Ciclón Racing 20, Independiente de Santo Tomé 19, Cosmos 18, Unión y Nacional 17, Ciclón Norte 16; Academia Cabrera, Universidad del Litoral y Deportivo Nobleza de Recreo 15, Las Flores II 14, Gimnasia y Esgrima y Newell´s 13, Deportivo Santa Rosa 5.

En la jornada de sábado se completará con los siguientes cotejos: Unión con Academia Cabrera (Carlos Céspedes), Cosmos con Ateneo Inmaculada en el predio Nery Pumpido (Joaquín Urbani), Sanjustino con Ciclón Norte (Valentín Córdoba), Juventud Unida con Universidad (Nicolás Mottier), La Salle Jobson con Náutico El Quillá (Enzo Silvestre), Nacional con Newell´s (Rubén Fernández), Sportivo Guadalupe con Gimnasia y Esgrima (Carlos Córdoba) y Las Flores II con Colón (Matías Pereyra).

Se juega la fecha 15 de la Primera B

Este sábado se desarrollará una nueva jornada del Apertura de la Segunda División de la Liga Santafesina: La decimoquinta fecha tendrá al líder SantaFe FC visitando Coronda para jugar contra Belgrano que de clasificar al cuadro principal de la Copa Concejo 0.0%. El escolta en la tabla de posiciones, Banco Provincial, será anfitrión de Don Salvador.

La programación tendrá los siguientes cruces: Los Canarios con Atlético Floresta (Leandro Vivas), Defensores de Peñaloza con Loyola (Facundo Benelli), Deportivo Agua con Nuevo Horizonte (Oscar Loza), Los Juveniles con El Pozo (Iván Chazarreta), Banco Provincial con Don Salvador (Alejandro Aguilera), Atlético Arroyo Leyes con Atenas (Ricardo Spacessi), Los Piratitas con El Cadi (Diego Sacco), Defensores de Alto Verde con Vecinal Gálvez (Gabriel Ibarra), Belgrano con Santa Fe Fútbol (Ignacio Castellano) y Pucará con San Cristóbal (Bruno Levatti).

El árbitro Carlos Córdoba junto a los capitanes en la noche fría del predio Nery Pumpido.

Las posiciones están de esta manera: Santa Fe FC 38, Banco Provincial 34, Los Canarios 32, Pucará 29; Nuevo Horizonte, San Cristóbal y Belgrano 28, El Cadi 20, Defensores de Alto Verde 19, Los Piratitas 18, Vecinal Gálvez 16, Atenas y Loyola 15, El Pozo y Los Juveniles 13, Don Salvador y Floresta 10, Deportivo Agua 9, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3

Síntesis

Deportivo Santa Rosa 1- La Perla 4

Deportivo Santa Rosa: Ulises Morante, Leandro Martínez, Franco Acevedo, Gonzalo Torrielli, Luciano Ovelar, Damián Díaz, Benjamín Falcón, Mariano Ponce, Juan Calvo, Rodrigo Gómez y Julián Rodríguez. DT: Gustavo Albornoz. Suplentes: Agustín Carpio, Jesús Lescano, Mauro Barrios, Pablo Suárez, Alan Vega y Nicolás Cappelletti.

La Perla: Abraham Reartes, Diego Mazzon, Arian García, Mauro Romero, Jonathan Vázquezz, Nahuel Mar, Ivo Quiroz, Julio Ocampo, Fernando Márquez, Germán Mayenfisch y Gastón Medina. DT: Andrés Formento. Suplentes: Eric Wenik, Juan Mendoza, Alan Aranda, Facundo Casas, Agustín Vega, Rabel Osta.

Goles: Germán Ponce (SR); Fernando Márquez, Julio Ocampo, Abraham Reartes de penal y Agustín Vega (LP).

Amonestados: Benjamín Falcón, Luciano Ovelar, Rodrigo Gómez y Nicolás Cappelletti (SR); Nahuel Mar, Mauro Romero (LP).

Reserva: Santa Rosa 0 – La Perla 3.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Cancha: Predio Nery Pumpido.