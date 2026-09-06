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Extienden hasta el 11 de septiembre la inscripción al concurso para cubrir 8 cargos de jueces en Santa Fe

La Secretaría de Justicia prorrogó el plazo del concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para integrar el Colegio de Jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Contencioso Administrativo.

6 de septiembre 2026 · 17:12hs
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Prórroga de inscripción. La Secretaría de Justicia extendió el plazo para el concurso de jueces contencioso administrativo hasta el 11 de septiembre.

José Busiemi

Prórroga de inscripción. La Secretaría de Justicia extendió el plazo para el concurso de jueces contencioso administrativo hasta el 11 de septiembre.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Justicia, extendió hasta el viernes 11 de septiembre a las 12 el plazo de inscripción al concurso público de oposición, antecedentes y entrevista destinado a cubrir ocho cargos vacantes de jueces de Primera Instancia de Distrito del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.

La convocatoria está dirigida a profesionales interesados en ocupar las vacantes y contempla distintas instancias de evaluación para definir a los futuros magistrados.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción correspondiente al cargo al que se postulen.

La documentación requerida deberá presentarse únicamente en soporte digital, mediante dos pen drives que contengan toda la documental exigida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto N.º 659/24 y el artículo 10 de la Resolución del Ministerio de Justicia y Seguridad N.º 1223/24.

LEER MÁS: Diego Maciel juró como ministro de la Corte de Santa Fe: reemplaza a Spuler tras 26 años y apunta a acelerar los tiempos judiciales

El formulario y los requisitos para participar están disponibles en el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe:

https://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/118290/(subtema)/251108

Dónde presentar la documentación

La presentación podrá realizarse en dos puntos habilitados:

  • Consejo de la Magistratura: Uruguay 2789, ciudad de Santa Fe.

  • Delegación Rosario del Ministerio de Justicia y Seguridad, Oficina Secretaría de Justicia “Ala Moreno”: Santa Fe 1950, Rosario.

La convocatoria busca avanzar en la cobertura de ocho vacantes dentro del fuero Contencioso Administrativo, uno de los ámbitos que intervienen en los conflictos judiciales vinculados con actos y decisiones de la administración pública.

Con la extensión del plazo, quienes cumplan con los requisitos establecidos tendrán una nueva oportunidad para completar la inscripción y presentar la documentación correspondiente antes del cierre de la convocatoria.

septiembre concurso cargos Santa Fe jueces
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