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Cómo acceder a los créditos del Banco Nación para la compra de autos: montos, tasas y requisitos

La línea “+Autos con BNA” permite financiar hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del vehículo

7 de septiembre 2026 · 10:09hs
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Cómo acceder a los créditos del Banco Nación para la compra de autos: montos, tasas y requisitos

El Banco Nación reforzó su línea de financiamiento para la compra de vehículos con nuevos créditos personales que pueden tramitarse directamente en concesionarias adheridas, sin prenda y mediante un proceso digital, en una nueva iniciativa orientada a impulsar el consumo y la actividad del sector automotor.

Venta de autos cero kilómetros

Venta de autos cero kilómetros

La línea “+Autos con BNA” permite financiar hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, aunque no contempla los gastos de patentamiento ni otros costos adicionales.

El préstamo está destinado a personas humanas, tanto clientes como no clientes de la entidad, y alcanza a vehículos 0 kilómetros y usados de hasta 10 años de antigüedad, sean nacionales o importados.

Asimismo, la operación se gestiona directamente en los concesionarios que forman parte de la red y requiere la presentación del DNI.

Para los clientes que cobran sus haberes en Banco Nación, la tasa nominal anual fija es del 36%

Entre las condiciones vigentes, el financiamiento se otorga en pesos, utiliza el sistema de amortización francés y no exige una garantía prendaria. Para los clientes que acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa nominal anual fija informada por la entidad es del 36%, mientras que para clientes de cartera abierta asciende al 46%.

La iniciativa también contempla acuerdos específicos con automotrices: en el caso de Volkswagen, por ejemplo, el convenio vigente permite solicitar hasta $20 millones, con plazos de entre 24 y 48 meses y tasas diferenciadas según el vínculo del cliente con el banco. Los vehículos alcanzados por ese acuerdo pueden tener un valor de hasta $60 millones.

El objetivo de la entidad es facilitar el acceso al crédito desde el propio punto de venta, con una operatoria que evita el paso por una sucursal y permite completar la solicitud de manera digital. El otorgamiento queda sujeto, en todos los casos, al análisis y aprobación crediticia correspondiente.

Banco Nación vehículos créditos concesionarias
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