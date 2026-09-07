Cómo es el crédito internacional de US$65 millones que financiará un nuevo tramo del acueducto Santa Fe-Córdoba

El crédito del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional financiará el Bloque D, que incluye casi 25 kilómetros de cañerías y una nueva estación de bombeo. El Bloque A ya registra un avance del 25% y la primera etapa del proyecto prevé abastecer a 53 localidades y a más de 400.000 habitantes.

Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba avanzan en la construcción del Acueducto Biprovincial , una obra estratégica para ampliar y asegurar el acceso al agua potable en ambas provincias, y ahora el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional aprobó un préstamo de US$ 65 millones para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial: Santa Fe y Córdoba asumirán el crédito en partes iguales (US$ 32,5 millones cada una).

El Acueducto Biprovincial aprovechará el agua disponible en el río Paraná, mediante una nueva toma sobre el río Coronda, para abastecer localidades que hoy afrontan limitaciones en la disponibilidad de fuentes aptas para el consumo humano.

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Solución de largo alcance

El proyecto responde a una necesidad compartida. Aunque Santa Fe cuenta con una extensa ribera sobre el Paraná, buena parte de su territorio no dispone de fuentes locales de agua de calidad suficientes para sostener el crecimiento de las poblaciones. Córdoba, a su vez, enfrenta una disponibilidad más irregular de recursos hídricos, especialmente durante los períodos de bajante y sequía. Frente a ese escenario, ambas provincias acordaron una solución de largo alcance: llevar agua desde Coronda hasta San Francisco, en Córdoba, con una proyección posterior hacia la ciudad de Córdoba.

La primera etapa permitirá abastecer a 32 localidades santafesinas y 21 cordobesas, con una población estimada de más de 400.000 habitantes. Para ordenar la ejecución y facilitar el financiamiento, la obra fue dividida en bloques. Mientras el Bloque A se encuentra en marcha, continúan las gestiones para los bloques B y C y ya fue aprobado el crédito internacional para desarrollar el Bloque D.

El Bloque A, con un 25% de avance

El primer tramo de la obra alcanza un 25% de ejecución y cuenta con frentes de trabajo simultáneos. Ya se instalaron más de 4.600 metros de conductos: 3.800 metros de cañería troncal para agua tratada y los primeros 800 metros del acueducto de agua cruda.

El Bloque A comprende la toma sobre el río Coronda, el acueducto de agua cruda, la planta potabilizadora, 4.740 metros de cañería troncal hasta el cruce de la autopista AP-01, parte de los ramales de ingreso a Coronda y el centro de distribución de esa localidad.

Los conductos principales de agua tratada son de plástico reforzado con fibra de vidrio y tienen 1,70 metros de diámetro. En paralelo, avanzan el ramal hacia Coronda, la instalación de fibra óptica para el monitoreo remoto del sistema y la preparación del predio donde funcionará la planta potabilizadora.

Este bloque cuenta con un financiamiento de US$ 50 millones del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, destinado a ejecutar infraestructura en ambas provincias.

Un crédito para el Bloque D

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional aprobó un préstamo de US$ 65 millones para financiar el Bloque D del Acueducto Biprovincial. Santa Fe y Córdoba asumirán el crédito en partes iguales: US$ 32,5 millones cada una.

La operación tendrá un plazo de 20 años, con cinco años de gracia -durante los cuales no se amortizará el capital- y 15 años para su devolución. La tasa será variable y estará compuesta por la SOFR, una referencia utilizada en los mercados financieros internacionales, más 2,30 puntos porcentuales anuales. Con el valor de la SOFR vigente al momento de la aprobación, la tasa asciende al 6,27 % anual.

Los fondos permitirán construir la Estación de Bombeo 3, ubicada en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 64, y tender 24,96 kilómetros de cañería troncal entre el final del Bloque C y esa instalación. Las estaciones de bombeo son fundamentales para sostener la presión y el caudal necesarios para transportar el agua a lo largo del sistema.

El Bloque D también incluye los ramales 4, 4.1 y 4.2, que abastecerán a Colonia Belgrano, San Martín de las Escobas, Traill, Casas, Cañada Rosquín y Las Bandurrias, cada una con su correspondiente centro de distribución.

Con la finalización de esta etapa, el sistema alcanzará una población beneficiaria estimada en 87.800 habitantes. La obra permitirá ampliar el acceso al agua potable, reforzar la seguridad hídrica y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de Santa Fe y Córdoba.