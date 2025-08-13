Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina partirá rumbo a Mendoza como preparación para el Campeonato Argentino que dará comienzo en noviembre

13 de agosto 2025 · 09:03hs
El seleccionado juvenil de Santa Fe jugará un cuadrangular en Mendoza.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby comienza a poner el foco en el Campeonato Argentino de la categoría que se pondrá en marcha en el mes de noviembre. Por eso, este miércoles 13 de agosto, a las 22, desde las instalaciones de Querandí RC, ubicado en 4 de Enero y Raúl Tacca, partirá rumbo a la provincia cuyana para afrontar un cuadrangular internacional.

Santa Fe con el foco puesto en el Argentino Juvenil

El preseleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby viajará a la provincia de Mendoza para afrontar un cuadrangular de carácter internacional del que también participarán los seleccionados de la Unión Sanjuanina de Rugby, la Unión de Rugby de Cuyo, y Federación Deportiva Nacional de Rugby de Chile.

El conjunto santafesino viene entrenando bajo la modalidad del Centro de Rugby que tiene como responsable a Pablo Pfirter, y a partir del miércoles 22 de septiembre comenzarán los entrenamientos regulares del preseleccionado de la USR, en las instalaciones de Querandí RC, ubicadas en el extremo sur de nuestra capital.

Es importante señalar que Gregorio Favre seguirá siendo el head coach de Santa Fe, y estará acompañado por Pablo Pfirter, José Weisemberg, Iván Fendrich y Alejandro Moreyra como entrenadores. El preparador físico será el profesor José Jacquat; Joaquín Rodríguez es el kinesiólogo, el nutricionista, Esteban Formichelli, y el médico el doctor Juan Manuel Agudo.

Cabe consignar que en el Argentino Juvenil, la Unión Santafesina de Rugby debutará el 1° de noviembre de visitante ante la Unión Cordobesa, y posteriormente, el 8, lo hará de local frente a la Unión de Rugby del Alto Valle. Posteriormente, será el concentrado del 15 al 23 el concentrado en la provincia de San Juan.

Gregorio Favre continuará siendo el head coach del combinado juvenil santafesino.

El plantel de Santa Fe que viajará a Mendoza es el que se detalla a continuación:

-Backs. Nicolás Rizzi Khorling, Bautista Acevedo, Santiago Mateo, Federico Rubio, Matías Gianotti, Thiago Allignani, Gonzalo Fruttero, Mateo Rolón, Santiago Villagra, Ignacio Peres, Ivo Haas, Tomás Amrillo, Juan Bautista Aymerich, Francisco Reghengart, Joaquín Dechiara y Joaquín Gómez Iriondo.

-Forwards: Augusto Barragán, Benjamín Escobar, Gian Martín Santandreu, Leandro Lara, Máximo Ángel Torrilla, Felipe Fernández Pont, Juan Miguel Boggero, José Migueles, Tobías Moreira, Federico Narváez, Gastón Zenclusen, Pedro Bonafede, Luciano Franco, Bautista Valentín Benítez, Federico Sieber, Juan Martín Erbetta, Manuel Bera, Nicolás Beltaco, Santiago Carrizo, Santino Firmani y Benjamín Ruarte.

