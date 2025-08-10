Uno Santa Fe | Ovación | Santa Fe

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

En cancha de Tucumán de Gimnasia, Santa Fe derrotó en la final de la rama femenina a Buenos Aires y se consagró en el Nacional Sub 16. Los varones fueron subcampeones.

Ovación

Por Ovación

10 de agosto 2025 · 10:08hs
Santa Fe se consagró campeón Nacional Sub 16 en Tucumán.

Santa Fe se consagró campeón Nacional Sub 16 en Tucumán.

Cinco días a puro vóley culminaron en Tucumán. Con un gran marco de público, se disputaron las finales del Nacional Sub-16 en Tucumán de Gimnasia, y los campeones fueron inapelables: Santa Fe en damas y la Federación Metropolitana (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en caballeros. La Federación Tucumana de Vóleibol (FTV), en consonancia con la Federación de Vóleibol Argentina (FeVA), decidieron que las finales se disputaran en Tucumán de Gimnasia y no en el Complejo Belgrano, donde se realizó la inauguración.

Santa Fe fue campeón en la rama femenina

La primera final en disputarse fue la de damas. Allí, Santa Fe fue claramente superior a Córdoba y se impuso por 3-0, con parciales de 25-17, 25-17 y 25-22. Torneo impecable del seleccionado santafesino, que apenas perdió un set en siete partidos, y ganó todos los cotejos que jugó. Sofía Baldo, su capitana, fue elegida mejor jugadora de la final.

"Es un orgullo tremendo. Nos teníamos mucha confianza para la final. Por nuestro esfuerzo lo merecemos", señaló la receptora punta de apenas 14 años, que recientemente fue mundialista con Las Panteritas U19, y que no tendrá descanso: la próxima semana tendrá una nueva concentración nacional.

La Federación Santafesina llegó a la final luego de ganar su zona y vencer en cuartos a Mendoza y en semi a Buenos Aires, mientras que Córdoba dejó en el camino a Chaco y Formosa, respectivamente. En la definición, las santafesinas no perdonaron y construyeron un sólido 3-0 para consagrarse campeonas una vez más. El podio lo completó Buenos Aires luego de derrotar a Formosa.

El plantel de Santa Fe lo integraron: Martina López Ghía (Sonder de Rosario), Juliana Gigena (Libertad de Rosario), Uma Brochero (Argentino de San Carlos), Irina Antieri (Central San Carlos), Emma Romano (Villa Dora), Abril Araya (Villa Dora), Emma Oldani (Villa Dora), Paloma Bruera (Villa Dora), Guillermina Covassi (Gimnasia y Esgrima Santa Fe), Linda Landi (Gimnasia y Esgrima Santa Fe), Santina Turletti (Atlético Trebolense), Esmeralda Southam (Atlético Sastre), Sofía Baldo (Atlético Sastre) y Liz Corgniali (Bomberos Villa Ocampo).

Los varones fueron subcampeones en Tucumán

Por su parte, entre los caballeros, la Federación Metropolitana jugó una final arrolladora, y se impuso por 3-0 a Santa Fe, con parciales de 25-14, 25-18 y 25-18. El equipo dirigido por Javier Farina no perdió un set en todo el torneo, y ganó los siete partidos que jugó.

Otro reciente mundialista U19, el armador Nehuen D´Aversa, fue elegido como mejor jugador de la final. "Partido a partido fuimos construyendo, fuimos mejorando el nivel a medida que el rival se iba presentando de manera más difícil. Tenemos un equipo largo, muy buenas individualidades pero más que nada un buen grupo. Es un orgullo muy grande ser campeones nacionales", expresó D´Aversa.

Metro construyó una campaña brillante y superó en los Play Off a Río Negro y Entre Ríos, mientras que Santa Fe hizo lo propio ante Mendoza y Tucumán. No obstante, en la final los chicos de Capital se mostraron superiores y con Nehuén D´Aversa como figura, fueron campeones. Entre Ríos se subió al podio luego de superar en sets corridos a Tucumán. Luego fue turno del cierre con la entrega de premios y la palabra de las autoridades locales y de FeVA.

El plantel de la FSV lo integraron: Gabriel Salvi (Italo Wheelwright), Benjamín Brianza (Italo Wheelwright), Josias Díaz (Adelante de Reconquista), Maximiliano Jaccuzzi (Virgen Niña de Villa Ocampo), Benjamín Di Cosmo (Bomberos de Villa Ocampo), Juan Mariano Medina (Villa Dora de Santa Fe),

Lorenzo Ruggeroni (Villa Dora de Santa Fe), Augusto Moyano (Libertad de San Jerónimo Norte),

Joaquín Burket (Sonder de Rosario), Máximo Mendoza (Sonder de Rosario), Francisco Sonori (Sonder de Rosario), Zac Osatinsky (Sonder de Rosario), Nicanor Palavecino (Sonder de Rosario) y Mateo Ancilleta (Normal 3 de Rosario).

-Posiciones finales rama Femenina:

1 Santa Fe

2 Córdoba

3 Buenos Aires

4 Formosa

5 Metro

6 Chaco

7 Mendoza

8 Chubut

9 San Juan

10 Entre Ríos

image
El equipo masculino de la Federaci&oacute;n Santafesina finaliz&oacute; segundo en Tucum&aacute;n de Gimnasia.

El equipo masculino de la Federación Santafesina finalizó segundo en Tucumán de Gimnasia.

-Posiciones finales rama Masculina:

1 Metro

2 Santa Fe

3 Entre Ríos

4 Tucumán

5 Buenos Aires

6 Río Negro

7 Córdoba

8 Mendoza

9 La Pampa

10 Chaco

Santa Fe Metropolitana Tucumán
Noticias relacionadas
Santa Fe Rugby será anfitrión del siempre difícil Duendes de Rosario.

Duros compromisos para los equipos santafesinos en el Regional

cierre de alianzas en santa fe: seis frentes y cuatro partidos competiran por las bancas nacionales

Cierre de alianzas en Santa Fe: seis frentes y cuatro partidos competirán por las bancas nacionales

como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el dia de san cayetano en santa fe

Como cada 7 de agosto, cientos de personas celebraron el día de San Cayetano en Santa Fe

Regatas de Santa Fe es sede del Nacional Sub 13 de waterpolo.

Santa Fe recibirá el Torneo Nacional Sub 13 de waterpolo

Lo último

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Último Momento
Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Boca alcanzó la peor malaria de su historia con el empate ante Racing

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Santa Fe Business Forum: las historias detrás del evento que abre mercados y potencia a las empresas santafesinas

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

Incertidumbre: sin Colapinto, se presentaron los pilotos de la F1 para 2026

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Ovación
Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La Selección argentina hará una gira por Estados Unidos en octubre y enfrentará a México

La eufórica reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

La "eufórica" reacción de Riquelme en Boca tras alcanzar la peor racha de su historia

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música