Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

En cancha de Tucumán de Gimnasia, Santa Fe derrotó en la final de la rama femenina a Buenos Aires y se consagró en el Nacional Sub 16. Los varones fueron subcampeones.

Cinco días a puro vóley culminaron en Tucumán. Con un gran marco de público, se disputaron las finales del Nacional Sub-16 en Tucumán de Gimnasia, y los campeones fueron inapelables: Santa Fe en damas y la Federación Metropolitana (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en caballeros. La Federación Tucumana de Vóleibol (FTV), en consonancia con la Federación de Vóleibol Argentina (FeVA), decidieron que las finales se disputaran en Tucumán de Gimnasia y no en el Complejo Belgrano, donde se realizó la inauguración.

La primera final en disputarse fue la de damas. Allí, Santa Fe fue claramente superior a Córdoba y se impuso por 3-0, con parciales de 25-17, 25-17 y 25-22. Torneo impecable del seleccionado santafesino, que apenas perdió un set en siete partidos, y ganó todos los cotejos que jugó. Sofía Baldo, su capitana, fue elegida mejor jugadora de la final.

"Es un orgullo tremendo. Nos teníamos mucha confianza para la final. Por nuestro esfuerzo lo merecemos", señaló la receptora punta de apenas 14 años, que recientemente fue mundialista con Las Panteritas U19, y que no tendrá descanso: la próxima semana tendrá una nueva concentración nacional.

La Federación Santafesina llegó a la final luego de ganar su zona y vencer en cuartos a Mendoza y en semi a Buenos Aires, mientras que Córdoba dejó en el camino a Chaco y Formosa, respectivamente. En la definición, las santafesinas no perdonaron y construyeron un sólido 3-0 para consagrarse campeonas una vez más. El podio lo completó Buenos Aires luego de derrotar a Formosa.

El plantel de Santa Fe lo integraron: Martina López Ghía (Sonder de Rosario), Juliana Gigena (Libertad de Rosario), Uma Brochero (Argentino de San Carlos), Irina Antieri (Central San Carlos), Emma Romano (Villa Dora), Abril Araya (Villa Dora), Emma Oldani (Villa Dora), Paloma Bruera (Villa Dora), Guillermina Covassi (Gimnasia y Esgrima Santa Fe), Linda Landi (Gimnasia y Esgrima Santa Fe), Santina Turletti (Atlético Trebolense), Esmeralda Southam (Atlético Sastre), Sofía Baldo (Atlético Sastre) y Liz Corgniali (Bomberos Villa Ocampo).

Los varones fueron subcampeones en Tucumán

Por su parte, entre los caballeros, la Federación Metropolitana jugó una final arrolladora, y se impuso por 3-0 a Santa Fe, con parciales de 25-14, 25-18 y 25-18. El equipo dirigido por Javier Farina no perdió un set en todo el torneo, y ganó los siete partidos que jugó.

Otro reciente mundialista U19, el armador Nehuen D´Aversa, fue elegido como mejor jugador de la final. "Partido a partido fuimos construyendo, fuimos mejorando el nivel a medida que el rival se iba presentando de manera más difícil. Tenemos un equipo largo, muy buenas individualidades pero más que nada un buen grupo. Es un orgullo muy grande ser campeones nacionales", expresó D´Aversa.

Metro construyó una campaña brillante y superó en los Play Off a Río Negro y Entre Ríos, mientras que Santa Fe hizo lo propio ante Mendoza y Tucumán. No obstante, en la final los chicos de Capital se mostraron superiores y con Nehuén D´Aversa como figura, fueron campeones. Entre Ríos se subió al podio luego de superar en sets corridos a Tucumán. Luego fue turno del cierre con la entrega de premios y la palabra de las autoridades locales y de FeVA.

El plantel de la FSV lo integraron: Gabriel Salvi (Italo Wheelwright), Benjamín Brianza (Italo Wheelwright), Josias Díaz (Adelante de Reconquista), Maximiliano Jaccuzzi (Virgen Niña de Villa Ocampo), Benjamín Di Cosmo (Bomberos de Villa Ocampo), Juan Mariano Medina (Villa Dora de Santa Fe),

Lorenzo Ruggeroni (Villa Dora de Santa Fe), Augusto Moyano (Libertad de San Jerónimo Norte),

Joaquín Burket (Sonder de Rosario), Máximo Mendoza (Sonder de Rosario), Francisco Sonori (Sonder de Rosario), Zac Osatinsky (Sonder de Rosario), Nicanor Palavecino (Sonder de Rosario) y Mateo Ancilleta (Normal 3 de Rosario).

-Posiciones finales rama Femenina:

1 Santa Fe

2 Córdoba

3 Buenos Aires

4 Formosa

5 Metro

6 Chaco

7 Mendoza

8 Chubut

9 San Juan

10 Entre Ríos

image El equipo masculino de la Federación Santafesina finalizó segundo en Tucumán de Gimnasia.

-Posiciones finales rama Masculina:

1 Metro

2 Santa Fe

3 Entre Ríos

4 Tucumán

5 Buenos Aires

6 Río Negro

7 Córdoba

8 Mendoza

9 La Pampa

10 Chaco