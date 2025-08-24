Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Por la quinta fecha del Torneo Oficial de damas, Santa Fe RC superó a CRAI en los shootouts, mientras que Banco Provincial goleo a Argentino de San Carlos

Santa Fe RC derrotó en el clásico a CRAI por 4 a 2 en los penales australianos.

Se concretó la quinta fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. El clásico disputado en el sintético del polo deportivo favoreció a Santa Fe RC en los penales australianos al imponerse a CRAI por 4 a 2 luego de haber igualado 1 a 1 en el período reglamentario.

En los shootouts se destacó la arquera Tricolor Lola Giauque que atajó dos penales. También se registró la goleada de Banco Provincial, y las victorias de La Salle Jobson y El Quillá, por la mínima diferencia en Esperanza.

Banco y SFRC no dan tregua en el torneo Oficial

Por la quinta fecha de la Zona Campeonato, las Kresteras siguen en lo más alto al derrotar 5-0 a Argentino de San Carlos. Quebró el partido a su favor desde el segundo cuarto con el tanto de Celina Basilio desde un fijo. Aprovechó el golpe y le siguieron los goles de Ruth Fuchs y Valentina Ceconi de manera inmediata tras la apertura del marcador. En el último parcial, Rocío Caldiz y Valentina Suravsky pusieron cifras definitivas al triunfo que lo sostiene en lo más alto con puntaje ideal en cinco presentaciones.

SFRC logró llevar el duelo ante CRAI a los shootouts para imponerse tras ir perdiendo 1-0. Las Gitanas lo ganaban a través del gol de Victoria Bertone desde un corto. Pero en la cuarta etapa, apareció Delfina Colli en la igualdad. En los penales australianos, Lola Giauque volvió a lucirse como en la fecha pasada ante El Quillá.

hockey torneo oficial de damas ash cronica quinta fecha 2 Banco Provincial goleó a Argentino de San Carlos y se mantiene puntero del certamen.

La arquera ingresó exclusivamente para esta instancia y se destacó con dos intervenciones determinantes que posibilitaron el triunfo que dejan al “santa” segundo a dos unidades del líder. Amparo Mayoraz, Delfina Colli, Emilia Vidoz y Pilar Benavides marcaron para el 4-2 del Tricolor. Florencia Villar y Milagros Paniccia convirtieron en las Gitanas. La serie la ganó en su totalidad la línea de Sauce Viejo, al ganar en todas las categorías.

El Quillá volvió a la victoria. Derrotó 1-0 a Alma Juniors de Esperanza en la cancha principal de la ASH. Victoria Pereyra apareció en el momento justo y posibilitó el triunfo en el segundo período. Las Tiburonas ocupan el cuarto puesto con ocho unidades, pero deben su serie completa ante CRAI. La fecha se inició el viernes con el 6-1 de La Salle sobre Universitario. Rocío Carlen deslumbró y fue imparable con un “triplete”. Además, Camila Fabbro aportó dos, siendo el restante de Lucía Beltramino. Cielo Gallo descontó en las Cuervas. Las conducidas por Miguel Tato Alberto alcanzaron el tercer lugar.

En el certamen de ascenso

En el cuarto capítulo del Ascenso, las Sabaleras prevalecieron sobre El Quillá Amarillo de visitante. En un partido muy friccionado, cerrado y sin chances claras sobre los arcos, el equipo de Stefanía Pic fue de menos a más. Logró reponerse al gol de Delfina Peliquero a través de un corto en el segundo cuarto para levantar en el control de las acciones.

hockey torneo oficial de damas ash cronica quinta fecha 3 La Salle Jobson goleó a Universitario con tres goles de la capitana Rocío Carlen.

Luisana Costa y Milagros Alarcón posibilitaron el 2-1 que lo tiene como uno de los líderes. El otro es Colón de San Justo que superó a Atlético Franck. El “conquistador” lo ganaba por medio de Lucia Mazza.

Pese al empate de Abril Rosattil, las vencedoras se fueron al descanso largo ampliando la distancia gracias a los goles de Eugenia Amado y Margarita Lovino. Sofía Lazzaroni (CCSJ) cerró el 4-1.

En Rafaela, CRAR levantó vuelo al imponerse ante SFRC Azul. Animaron un duelo intenso, de ida y vuelta. El “verde” abrió el partido sobre el tercer parcial, siendo Victoria Bernardi la que llegó al gol para el elenco de Pamela Domínguez en dos ocasiones. Ya sobre el final, con el rival jugado en ataque y sin arquera al arriesgar todo, Luana Rivas estableció el 3-0 que le permite escalar al quinto lugar con cuatro puntos (aún debe su serie ante Atlético Franck).

Alma Juniors Blanco y Unión repartieron puntos en Esperanza. En un cotejo cambiante, las Lobas de Migue Dominio lo ganaban en dos ocasiones, pero no lograron sostener la ventaja. Luciana Belmonte y Sofía Schneider marcaron para las dueñas de casa. La formación rojiblanca corrió de atrás y alcanzó el empate desde Maira Gassmann y Abril Montenegro.

Síntesis:

Santa Fe RC 1 (4)- CRAI 1 (2)

Santa Fe RC: Pilar Hernandorena; Pilar Benavides, Delfina Colli, Emilia Depetris, Sofía Garofalo, Florencia Gorla, Amparo Mayoraz, Renata Mocchiutti, Florencia Poletti, Lucila Patrizi y Emilia Vidoz. Luego ingresaron: Delfina López, Pamela Kuxhaus, Paz Meynardy y Agustína García. DT: Nicolás Sequeira.

CRAI: Rosario Prieto; Martina Audisio, Victoria Bertone, Victoria Etcheverry, Rosario Gómez Iriondo, Carola Ledesma, Milagros Paniccia, Milena Serruya, Aldana Sosa, Juana Soto Payva y Florencia Villar. Luego ingresaron: Joaquina Romero, Joaquina Salva, Ignacia Penetan, Clara Dodorico, Isabella Brasca, Delfina Brasca. DT: José Benítez.

Goles: 34´ Victoria Bertone (CRAI) y 50´ Delfina Colli (SFRC)

Penales: Amparo Mayoraz, Delfina Colli, Emilia Vidoz y Pilar Benavides (SFRC); Florencia Villar y Milagros Paniccia (CRAI).

Árbitros: Beatriz Acuña y Maximiliano Miranda.

Cancha: ASH

-Torneo Oficial de damas

-Resultados Zona Campeonato:

La Salle Jobson 6- Universitario 1

Alma Juniors 0- El Quillá 1

Banco Provincial 5- Argentino de San Carlos 0

Santa Fe RC 4 (1)- CRAI 1 (2)

-Posiciones: Banco Provincial 15, Santa Fe RC 13, La Salle Jobson 9, El Quillá 8, CRAI y Alma Juniors 4, Universitario 2, Argentino de San Carlos 0.

-Próxima fecha: (6/9) El Quillá vs. La Salle, Banco vs. Santa Fe RC, Argentino SC vs. Universitario, CRAI vs. Alma Juniors.

-Resultados Zona Ascenso:

Alma Juniors Blanco 2- Unión 2

CRAR 3- Santa Fe RC Azul 0

Colón de San Justo 4- Atlético Franck 1

El Quillá Amarillo 1- Colón de Santa Fe 2

-Posiciones: Colón de San Justo y Colón SF 7; Santa Fe Rc Azul 6; El Quillá Amarillo y CRAR de Rafaela 4; CRAI Blanco y Atlético Franck 3, Unión y Alma Juniors Blanco 1.

-Próxima fecha: Atlético Franck vs. El Quillá Amarillo, Santa Fe RC Azul vs. Colón SJ, Unión vs. CRAR y CRAI Blanco vs. Alma Juniors Blanco.