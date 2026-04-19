El gobierno sobre las amenazas en las escuelas: "Lo que empieza como un reto de TikTok puede terminar con un proceso penal"

Ante una serie de carteles y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, Santa Fe convocó a familias, docentes y estudiantes a frenar el fenómeno.

El Gobierno Provincial , a través del Ministerio de Educación , emitió una alerta preventiva dirigida a toda la comunidad educativa ante los episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares.

Frente a este escenario, el Ministerio convocó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar. Además, pidió reforzar el diálogo en los hogares y advirtió sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas.

La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos no deben interpretarse como bromas. "Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social", se remarcó.

Realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal y sancionado con penas de prisión. Además, se advirtió que se avanzará en la identificación de los responsables para su sometimiento al fuero penal juvenil.

amenzas tiroteos escuelas ciudad Luego de las amenazas en el colegio San José, en la puerta de la institución trabajó el jefe de la Octava Zona de Inspección, comisario superior Walter Doldán gentileza

Rápida identificación de autores

El Ministerio Público de la Acusación utiliza herramientas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos de domicilios, secuestro de dispositivos electrónicos y detenciones.

Costo económico

Cada amenaza activa protocolos que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares. El Ministerio recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores, y que la Provincia podrá reclamar judicialmente el reintegro de los gastos operativos.

La advertencia también pone el foco en el efecto contagio que generan estas prácticas. "Lo que comienza como un reto de TikTok puede terminar con un proceso penal en su contra donde ponen en riesgo su libertad y los bienes de su familia", señala el documento oficial.

Finalmente, se pidió a las familias asumir "el compromiso irrenunciable de erradicar estas prácticas y proteger a nuestra comunidad".

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