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Gendarmería secuestró cocaína rosa, pastillas y dólares en un control en la ruta 168, a la altura de Colastiné

Durante el operativo detuvieron a cinco personas que viajaban en una camioneta VW modelo Amarok gris plata

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de abril 2026 · 21:58hs
Gendarmería secuestró cocaína rosa, pastillas y dólares en un control en la ruta 168, a la altura de Colastiné

Cinco personas que viajaban en una camioneta Amarok fueron aprehendidas este domingo durante un operativo de Prevención Activa en Colastiné. Les encontraron Tusi, pastillas Amazon y tres mil 100 dólares en efectivo. La causa fue girada a Antinarcóticos de la PDI.

El procedimiento se realizó a las 16, cuando oficiales y suboficiales de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron la marcha de una camioneta VW Amarok gris plata en el kilómetro 10,400 de la ruta 168, con destino a la ciudad de Santa Fe. Al solicitarle al conductor la documentación personal y del vehículo, el marcado nerviosismo de los cuatro ocupantes restantes —una mujer y tres hombres— encendió las alertas de los gendarmes.

amarok

Los efectivos obligaron a descender a los cinco pasajeros, convocaron a dos testigos entre los automovilistas que circulaban por la zona y realizaron una requisa en el interior del vehículo. El resultado fue el secuestro de dosis de lo que sería cocaína rosa o Tusi, seis pastillas con la inscripción Amazon, cuatro envoltorios con sustancia granulada y tres mil 100 dólares en efectivo.

Causa por microtráfico

La novedad fue informada a la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional, que a su vez dio aviso al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó que las cinco personas permanecieran privadas de su libertad, fueran identificadas y alojadas en una unidad de Orden Público de la Policía de Santa Fe.

tussi

Además, dispuso que la causa sea girada a Antinarcóticos de la PDI Región I y que las actuaciones se formalicen por la presunta infracción a la Ley de Microtráfico de Santa Fe N° 14.239.

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Gendarmería cocaína ruta 168
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