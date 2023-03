Santa Fe Rugby cayó ante Duendes en Sauce Viejo

El fantasma rosarino no fue el habitual equipo que despliega un rugby elogiable, pero con poco le alcanzó para ganarle al Tricolor.

Santa Fe Rugby no pudo con Duendes y cayó derrotado en Sauce Viejo.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby no tuvo una buena tarde, y perdió en su reducto ante Duendes de Rosario por 20 a 8 bajo el arbitraje del rosarino Mauro Rivera. En primer lugar hay que señalar que el partido no fue bueno, más bien chato, con mucas imperfecciones, y una plaga de penales por parte del local que le permitieron a la visita sumar con el pie del apertura verdinegro Pato Rodríguez Vidal.

Santa fe RC.jpg La escuadra de Sauce Viejo cortó la racha de haber ganado los dos partidos que le tocó jugar en el interuniones litoraleño.

Santa Fe no solamente no tuvo una buena tarde en cuanto al resultado, sino que estuvo lejos de haber hecho un buen partido, en un contexto de mucha paridad, en el cual prevaleció el trabajo de las defensas, pero como le sucedió en partidos anteriores, cometió muchos penales, y en este caso Duendes los aprovechó. A lo que hay que agregarle que por esa indisciplina vieron la tarjeta amarillas dos jugadores, por lo que el equipo local estuvo diez minutos con 13 jugadores en cancha. En el final, los Tricolores lograron marcar un try por intermedio de Lucas Fertonani cuando el partido estaba casi terminado. Derrota, la primera del certamen, ya que venía de imponerse a CRAI y a Jockey de Rosario.

En barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI cortó la racha negativa que venía teniendo y logró empatar 25 a 25 frente a Universitario de Rosario. Por su parte, en el parque Urquiza, Estudiantes de Paraná superó a Jockey Club de Rosario por 30 a 12. En la noche del viernes, en la Bombonerita, Gimnasia y Esgrima de Rosario le ganó a Old Resian 15 a 10.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes 15, Gimnasia y Esgrima 13, Old Resian 11, Duendes y Santa Fe Rugby 9, Paraná Rowing y Universitario de Rosario 4, CRAI 2, y Jockey de Rosario 0. La próxima fecha será el 1º de abril con los siguientes cruces: Duendes jugará con Estudiantes, CRAI con el Paraná Rowing Club, Jockey Club con Gimnasia y Esgrima, y Old Resian con Univeristario (R), quedando libre en la oportunidad Santa Fe Rugby.

Más información del interuniones

Por la cuarta fecha de Segunda División, La Salle Jobson fue impiadoso con Universitario de Santa Fe en la Granja la Esmeralza y lo derrotó por 50 a 0, mientras que CRAR venció a Logaritmo por 45 a 12. En Fisherton, Caranchos superó a Alma Juniors de Esperanza 15 a 12, y Jockey de Venado Tuerto a Provincial 52 a 17, quedando libre Tilcara.

Las posiciones se encuentran de este modo: Caranchos y Jockey (VT) 19, CRAR 15, La Salle 6, Tilcara y Alma Juniors 6; Universitario, Logaritmo y Provincial 0. La próxima fecha jugarán La Salle con Tilcara, Alma Juniors con CRAR, Logaritmo con Jockey (VT), Provincial con Universitario (SF), quedando libre Caranchos.

Santa Fe RC.jpg Santa Fe Rugby quedará libre la próxima fecha, y todavía tiene pendiente el cotejo con Gimnasia y Esgrima de Rosario.

En la segunda fecha de la Tercera División, Cha Roga le ganó de visitante a Universitario de Concepción del Uruguay 25 a 3, y Querandí perdió ante Los Pampas en Rufino por 55 a 18. En el norte de la provincia de Buenos Aires, Regatas & Belgrano de San Nicolás doblegó a Gimnasia de Pergamino por 41 a 25, quedando libre Brown de San Vicente.

Las posiciones quedaron de esta forma: Cha Roga 9; Los Pampas de Rufino, Querandí y Regatas & Belgrano de San Nicolás 5; Brown de San Vicente y Los Pampas 2, CUCU 0. La próxima fecha jugarán Gimnasia de Pergamino con CUCU, Cha Roga con Los Pampas de Rufino, Querandí con Los Pampas de Rufino, quedando libre Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 8- Duendes 20

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Joaquín Sabater y Tomás Dorito; Luis Mariano Cabal y Guillermo Botta (h, capitán); Augusto Gorla, Lucas Salvador Caputto y Matías Gaggiamo; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Bautista Bejarano. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Santiago Mendicino, Ramiro Giménez Melo, Francisco Avalos, Francisco De Biaggio, Luciano Franco, Agustín Kilgelmann y Manuel Cataudela.

Duendes: Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Bautista; Pedro Rivas, Federico Ciancio; Nicolás Solans, Nicolás Sánchez y Matías Landi; Juan Ignacio Araujo y Patricio Rodríguez Vidal; Juan Rapuzzi (c), Guido Chesini, Francisco Diez, Martín Pellegrino; Joaquín Brogliatti. Entrenador: Maximiliano Nannini. Luego ingresaron: Valentín Larrazabal, Marcos Simioni, Fabrizio Gómez, Federico Rodríguez, Mateo Negroni.

Primer tiempo: 11` try Juan Rapuzzi convertido por Patricio Rodríguez Vidal, 16` penal Lucas Fertonani, 18` penal Patricio Rodríguez Vidal, 35` penal Patricio Rodríguez Vidal.

Parcial: Santa Fe Rugby 3- Duendes 11

Segundo tiempo: 11` penal Patricio Rodríguez Vidal, 27` penal Patricio Rodríguez Vidal, 40` penal Patricio Rodríguez Vidal, 46` try Lucas Fertonani.

Tarjetas amarillas: Luis Mariano Cabal, Augusto Gorla y Santiago Quirelli (SFRC), y Joaquín Brogliatti (D).

Referee: Mauro Rivera (URR).

Cancha: Santa Fe Rugby (Sauce Viejo).