Santiago Montiel ratificó su compromiso con Independiente

El autor del gol de la victoria de Independiente frente a Alianza Lima aseguró que su prioridad es seguir en el club de Avellaneda.

13 de enero 2026 · 12:00hs
Santiago Montiel expresó su intención de continuar en Independiente.

Independiente comenzó el año 2026 con una sonrisa tras vencer 2-1 a Alianza Lima y una de las voces destacadas fue la de Santiago Montiel, quien fue el autor del gol del triunfo y aprovechó el momento para despejar cualquier duda sobre su futuro inmediato en el club, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Montiel desea continuar en el Rojo

En un mercado de pases donde su nombre volvió a aparecer como posible salida, Montiel fue contundente respecto a su postura: “Primero, no tenía pensado irme, tenía muchas ganas de seguir acá en Independiente. Después, me pone muy contento que (Gustavo) Quinteros me dé esa confianza. Le devolveré esa confianza dentro del campo de juego”, destacando el respaldo del entrenador.

El atacante también dejó en claro que el plantel está enfocado en cambiar la imagen que dejó el equipo en la última temporada: “Sabíamos que de entrada teníamos que revertir lo que pasó el campeonato pasado, que había que hacer el cambio de chip. Lo estamos haciendo y espero que este año sea muy bueno para nosotros”, con la mira puesta en pelear en todos los frentes durante 2026.

Desde su llegada al club en agosto de 2024, Montiel se consolidó como una pieza clave en ofensiva: acumula 52 partidos con la camiseta del Rojo, 12 goles y 8 asistencias.

En 2025, convirtió en todas las competencias y fue protagonista de uno de los momentos más recordados del año, cuando marcó un gol de chilena ante Independiente Rivadavia que le valió el Premio Puskás.

