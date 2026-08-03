Talleres busca cortar la mala racha frente a un Platense que también necesita reaccionar

Talleres enfrentará este lunes a Platense desde las 19.00 en el estadio Ciudad de Vicente López, por una nueva jornada del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli intentará dejar atrás un arranque irregular y conseguir su primer triunfo del certamen frente a un rival que también necesita volver a sumar de a tres.

Talleres todavía no pudo festejar en el Torneo Clausura. En sus dos primeras presentaciones cayó frente a Newell's en el debut y luego perdió ante Vélez. Como consecuencia de esos resultados, la "T" marcha en la 14.ª y anteúltima posición de la Zona A. Platense, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento. El Calamar viene de caer 2-1 frente a Instituto en Alta Córdoba y suma apenas un punto en el campeonato, ubicándose en el 11.º puesto de la Zona A.

El entrenador Jorge Sampaoli continúa trabajando para encontrar el funcionamiento ideal de Talleres y apuesta a que el equipo pueda mostrar una mejor versión en un compromiso que puede resultar clave para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

La visita al Calamar representa una buena oportunidad para revertir el flojo comienzo de campeonato, cortar la racha negativa y empezar a escalar posiciones en la tabla.

La principal novedad entre los convocados pasa por las vueltas de Alexandro Maidana y Román Riquelme. Ambos futbolistas cumplieron sus respectivas suspensiones y volverán a estar a disposición del entrenador para el compromiso en Vicente López.

Con estos regresos, Sampaoli recupera variantes para conformar el equipo y contará con más alternativas en todas las líneas.

Platense también busca recuperarse ante su gente

Después de la derrota por 2-1 frente a Instituto, Platense intentará hacerse fuerte como local para volver a la victoria y sumar tres puntos importantes que le permitan tomar distancia de los últimos puestos de la tabla anual y recuperar confianza para lo que resta del campeonato.

Pensando en el duelo ante Talleres, Walter Zunino analiza introducir algunas modificaciones en el equipo titular. Una de las principales dudas aparece en el lateral derecho, donde Juan Ignacio Saborido y Agustín Lagos pelean por un lugar desde el arranque.

En ofensiva también podría haber cambios. Gonzalo Lencina cuenta con chances de ingresar en reemplazo de Leonardo Heredia, mientras que Franco Zapiola volvería al once inicial luego de dejar atrás una lumbalgia y sumar minutos en la última fecha. El mediocampista ocuparía el lugar de Bautista Merlini.

Posibles formaciones:

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido; Iván Gómez, Martín Barrios, Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Talleres: Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Santiago Fernández, Román Riquelme, Augusto Schott y Alexandro Maidana; Federico Fattori y Matías Galarza; Franco Cristaldo; Rick y Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.