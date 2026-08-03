Ezequiel Medrán se despide este lunes del plantel de Colón

Este lunes, un rato antes del comienzo del entrenamiento que está pautado a las 17, Ezequiel Medrán se hará presente en el predio 4 de junio para despedirse del plantel de Colón

En la tarde del domingo, la dirigencia de Colón decidió dar por finalizado el ciclo de Ezequiel Medrán al frente del plantel sabalero.

De la única manera en la que Medrán podía continuar, era si el equipo obtenía un triunfo ante Acassuso y como eso no sucedió, se le puso punto final a su trabajo en la institución.

En consecuencia, este lunes, Medrán se hará presente en el predio 4 de junio para despedirse del plantel. El DT llegará un rato antes de las 17, horario en el que comenzará el entrenamiento.

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De esta manera, la práctica de este lunes será dirigida por Miguel Ángel Robledo, entrenador de la Reserva y por ese motivo la idea de la dirigencia es conseguir lo más rápido posible al reemplazante de Medrán.

Y es el que el próximo partido de Colón será este domingo, cuando desde las 15.30 reciba a San Telmo, con la obligación de ganar y cortar la racha de tres partidos sin triunfos.