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Huracán va por todo ante Atlético Tucumán en el Ducó

El Estadio Tomás Adolfo Ducó se viste de gala para un nuevo desafío del Torneo Clausura. Huracán y Atlético Tucumán se enfrentarán este lunes 3 de agosto desde las 21:15 en Parque Patricios, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del campeonato.

Ovación

Por Ovación

3 de agosto 2026 · 11:14hs
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Huracán va por todo ante Atlético Tucumán en el Ducó

Huracán dirigido por Diego Martínez, buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en la fecha pasada y volver a hacerse fuerte ante su gente. Del otro lado, el Decano de Julio César Falcioni llega con confianza, invicto en el certamen y con la ilusión de dar el golpe como visitante para mantenerse en los primeros puestos de la Zona B.

Huracán busca levantarse en casa

El conjunto de Parque Patricios necesita volver a sumar para acomodarse en la tabla. Huracán comenzó el torneo con una victoria por 1-0 frente a Banfield, pero en la segunda fecha cayó 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, un resultado que lo dejó fuera de los puestos de clasificación.

Con la obligación de recuperar terreno, el equipo de Diego Martínez intentará aprovechar la localía y conseguir su segundo triunfo en el campeonato. El objetivo será mejorar su rendimiento y volver a mostrar la solidez que tuvo en el debut.

Atlético Tucumán llega en alza

El Decano atraviesa un buen momento bajo la conducción de Julio César Falcioni. Atlético Tucumán ocupa el tercer puesto de la Zona B, se mantiene invicto en el Torneo Clausura y llega motivado tras vencer 2-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Con una defensa firme y un ataque que viene respondiendo en los momentos importantes, el equipo tucumano buscará prolongar su racha positiva y conseguir tres puntos importantes fuera de casa para acercarse a la cima.

LEER MAS: Independiente Rivadavia superóa Huracán y consiguió su primer triunfo

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

El Ducó será escenario de un partido con mucho en juego, ya que Huracán quiere volver a la senda del triunfo y Atlético Tucumán busca seguir firme entre los protagonistas del Clausura.

Huracán Atlético Tucumán Tomás Ducó Ducó
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