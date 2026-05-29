Capibaras y Dogos XV abren la fecha 13 del Súper Rugby Américas

El clásico de la Región Centro en el Súper Rugby Américas lo animarán Capibaras XV con Dogos en el Hipódromo de Rosario en la penúltima fecha del certamen continental

La etapa inicial del Súper Rugby Américas entra en la recta final ya que quedan solamente dos fechas . Este viernes a partir de las 19 en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el Parque de la Independencia, Capibaras y Dogos estarán frente a frente en lo que se ha denominado el clásico de la Región Centro. El responsable de controlar las acciones en el sur provincial será Pablo Deluca. Ambos elencos se encuentran clasificados a las semifinales de la competencia organizada por Sudamérica Rugby.

En la previa del duelo entre Capibaras y Dogos se realizó la presentación del encuentro que enfrentará a los dos equipos representantes de la región Centro del país. Formaron partes los capitanes Valentín Cabral y Nacho Gandini, además de los entrenadores Nicolás Vergallo y Diego Ghiglione.

Estuvieron presentes como autoridades Virginia Vottero, subsecretaría de Deportes de la provincia de Santa Fe, Rogelio Biazzi, jefe de gabinete de la Municipalidad de Rosario, Martin Vergara y Mauricio Catera por la Unión de Rugby de Rosario, Diego Sebben, director ejecutivo de los Juegos Suramericanos y Carlos Fertonani, CEO de Litoral Rugby.

La Copa La Ramada estará en juego en el duelo de este viernes entre el representante del Litoral y el de Córdoba. Los dos llegan clasificados a las semis del Súper Rugby Américas. Capibaras buscará ganar para ser local en las instancias decisivas. El mejor jugador será premiado por Nuevo Banco de Santa Fe.

En el partido de ida, jugado el 30 de marzo en Córdoba, fue triunfo de los de Ghiglione sobre los de Galatro (ex head coach de la franquicia cordobesa) por 29-24. Dogos XV llega a este partido con un récord de 10 victorias (cinco al hilo) y dos derrotas. Además, finalista en las tres ediciones anteriores, fue el primero en sacar pasaje a semifinales del Súper Rugby Américas. Los litoraleños consiguieron en el Paraná Rowing Club una victoria importante frente a Selknam de Chile por 34 a 17.

Para Capibaras XV esta es la primera temporada en la competencia; está tercero en la tabla, detrás de Pampas, y se metió entre los cuatro que definirán el certamen la semana pasada. Con nueve partidos ganados y tres perdidos es uno de los grandes protagonistas del torneo. Después de haber caído con Dogos XV en Córdoba no volvió a perder y lleva seis partidos ganados de manera consecutiva.

En la presente jornada de viernes, desde las 21, Pampas recibirá a Selknam en cancha del Club Atlético San Isidro. La franquicia bonaerense logró la clasificación a semifinales el fin de semana pasado; Selknam, en cambio, lucha por quedarse con la plaza vacante. Está quinto con 34 puntos y, si el corte se produjera hoy, quedaría fuera de la lucha por el título.

image La franquicia litoraleña y la cordobesa abrirán la fecha 13 este viernes desde las 19.

En el partido de ida, en Chile, fue triunfo de los de Leguizamón por 34-31. El sábado, desde las 15, Tarucas, la otra franquicia que puja por meterse entre los cuatro semifinalistas, visita a Cobras Brasil en San Pablo. En el partido de ida fue triunfo de los de Galindo por 52-22. En el cierre de la fecha, desde las 20, en Asunción, Yacaré XV recibirá a Peñarol, partido que contará con el arbitraje del cordobés Tomás Ninci.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Dogos XV 51; Pampas y Capibaras 45; Tarucas y Selknam 34; Peñarol 29, Yacaré XV 13 y Cobras de Brasil 10.

Alineaciones confirmadas

Capibaras alistara a: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (c), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. En el banco de suplentes estarán a disposición: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenón, JUan Lovell, Ignacio Dogliani y Tomás Sigura.

Dogos XV formará con: Nicolás Revol Pitt, Juan Greising Revol y Octavio Filippa; Lautaro Simes y Enzo Ocampo; Augusto Cuginni, Valentín Cabral (c) y Genaro Fissore; Nicolás Viola y Nicolás Rogger; Luciano Avaca, Faustino Sánchez, Facundo Pueyrredón, Agustín Vertiz y Mateo Soler. Los suplentes serán: Tomás Montilla, Francisco Aguirre, Galo Fernández, Valentín Gonzálvez, Tomás González, Genaro Podestá, Facundo Rodríguez y Ernesto Giúdice.