Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

Rosario Central, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia ya tienen sus cruces definidos para los octavos de final de la Copa Libertadores

29 de mayo 2026 · 14:29hs
Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

Rosario Central, Estudiantes, Platense e Independiente Rivadavia ya tienen sus cruces definidos para los octavos de final de la Copa Libertadores, los cuales tendrán lugar del 11 al 20 de agosto, tras el sorteo realizado este viernes en la sede de la Conmebol.

El equipo dirigido por Jorge Almirón deberá medirse con el Corinthians de Brasil; los de La Plata tendrán como rival a la Universidad Católica de Chile, que eliminó a Boca; Platense e Independiente Rivadavia, en su primera incursión en esta fase, chocarán ante Coquimbo Unido y Fluminense, respectivamente.

El sorteo se realizó este viernes en Luque y dejó como cruce más exigente para los representantes nacionales el de Rosario Central frente a Corinthians.

La fase eliminatoria del máximo certamen continental comenzará después del Mundial. Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas se jugarán entre el 18 y el 20 del mismo mes.

El conjunto rosarino enfrentará al poderoso equipo paulista en una de las series más destacadas de la instancia y en caso de avanzar, el Canalla podría cruzarse en cuartos de final con Estudiantes de La Plata, que tendrá enfrente a Universidad Católica de Chile.

El Pincha accedió a los octavos tras finalizar segundo en el Grupo A detrás de Flamengo, mientras que el elenco chileno llega fortalecido luego de eliminar a Boca tras vencerlo en La Bombonera.

Otro de los equipos argentinos que ya conoce su rival es Independiente Rivadavia, una de las revelaciones del certamen, que terminó primera en el Grupo C con 16 puntos y relegó a Fluminense al segundo lugar.

El azar volvió a enfrentar a ambos conjuntos en un duelo que ya tuvo antecedentes en la fase de grupos: triunfo 2-1 del equipo argentino en Brasil y empate 1-1 en Mendoza.

En esa misma parte del cuadro también aparece Platense, debutante absoluto en la Copa Libertadores, que se medirá con Coquimbo Unido de Chile, inesperado líder del Grupo B, y podría darse un cruce argentino en cuartos de final si tanto el conjunto de Vicente López como Independiente Rivadavia avanzan de ronda.

Además de las series con presencia argentina, el sorteo dejó otro choque de alto impacto entre Cruzeiro y Flamengo, dos candidatos históricos al título continental.

Así serán los octavos de final de la Copa Libertadores:

Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata

Corinthians vs. Rosario Central

Cruzeiro vs. Flamengo

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

Liga de Quito vs. Mirassol

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Coquimbo Unido vs. Platense

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Libertadores Rosario Central Independiente Rivadavia
Noticias relacionadas
sorteo de la copa sudamericana: cuando podrian cruzarse boca y river

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Los Pumas 7 cosecharon dos victorias en el Seven de Valladolid.

Los Pumas 7´s arrancaron con dos triunfos el Seven de Valladolid

Con la mira en la cima, Banco Provincial visitará a Talleres en la capital entrerriana.

Banco Provincial busca asegurar la punta del Dos Orillas

Por el Torneo del Interior A, Los Tricolores serán anfitriones de la U de Córdoba en Sauce Viejo.

Se viene un sábado de mucha acción en el Torneo del Interior

Lo último

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Último Momento
Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Ovación
La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

La saludable, pero tardía decisión que tomó Medrán para que Colón vuelva a ganar como visitante

La saludable, pero tardía decisión que tomó Medrán para que Colón vuelva a ganar como visitante

Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!