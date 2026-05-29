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Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Thiago Tirante y Solana Sierra perdieron sus partidos correspondientes a la ronda 3 de Roland Garros, en una jornada muy mala para los argentinos

29 de mayo 2026 · 15:02hs
Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Thiago Tirante y Solana Sierra perdieron este viernes sus partidos correspondientes a la tercera ronda de Roland Garros, en una jornada complicada para los argentinos. El primero de ellos en salir a la cancha fue Tirante, que cayó ante el español Pablo Carreño Busta por 7-6(0), 7-5, 3-6 y 6-4.

El encuentro comenzó muy parejo, pero Carreño Busta pudo hacer valer toda su experiencia para pegar en los momentos justos y quedarse con los dos primeros sets tras poco más de dos horas.

En la tercera manga, el español comenzó a sentir el rigor del esfuerzo físico realizado, por lo que Tirante aprovechó para conseguir dos quiebres y quedarse con dicho parcial con un relativamente cómodo 6-3.

Sin embargo, cuando parecía que Tirante podía dar vuelta la historia, Carreño Busta se logró recuperar físicamente, afinó muchos sus golpes y consiguió el quiebre clave para finalmente quedarse con la victoria y la clasificación a los cuartos de final.

En la próxima ronda, Carreño tendrá un durísimo duelo contra su compatriota Rafael Jódar (27°), quien es una de las grandes sorpresas en lo que va de este 2026, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Pese a la derrota, Tirante tuvo una gran actuación en el Grand Slam parisino y tiene muy buenas chances de meterse en el top 50 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

Fin del sueño para Sierra en Roland Garros

Solana Sierra, por su parte, tuvo un día para el olvido y cayó 6-0 y 6-0 ante la rumana Sorana Cîrstea (18°), en un encuentro que no llegó a durar ni una hora.

Pese a esta durísima derrota, Sierra volvió a sumar buenos triunfos en un torneo de Grand Slam y demostró que está para competir al más alto nivel. La próxima rival de Cîrstea será la china Wang Xiyu.

La actividad para los argentinos en Roland Garros continuará este sábado con los partidos correspondientes a la tercera ronda de Francisco Cerúndolo (25°), Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña.

Roland Garros Thiago Tirante Solana Sierra
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