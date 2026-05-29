Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Las Panteras se preparan con la Copa América y el Sudamericano como principales objetivos. Para ello, el equipo argentino jugará dos amistosos ante Bulgaria, uno en la ciudad de Santa Fe y el otro en Rosario. La escuadra nacional que tiene como head coach a Facundo Morando y como referente a l a santafesina Victoria Mayer entrenó en la jornada del jueves en las instalaciones de Villa Dora. La cita en la capital provincial será a partir de las 20.30 en el estadio Ángel Malvicino del Club Atlético Unión.

Las Panteras tienen en la agenda confirmados dos amistosos para 29 y 30 de mayo próximo. Con Bulgaria como rival, el equipo albiceleste visitará la provincia de Santa Fe para su puesta a punto. El 29 de mayo, a las 20.30, jugarán en la ciudad de Santa Fe en el microestadio de Unión; y un día después harán lo propio en Rosario, a las 19.30, en Newell's Old Boys.

El plantel argentino viene trabajando hace dos semanas en el Cenard en un año competitivo que tendrá como objetivos la Copa América y el Sudamericano, torneo que otorga plazas para los Juegos. En el plantel nacional hay varias jugadoras que se formaron en clubes de la Federación Santafesina, tal es el caso de Victoria Mayer de Regatas de Santa Fe, quien tiene actualmente un paso por el vóley europeo.

El entrenador Facundo Morando se refirió a los amistosos con Bulgaria al afirmar que "Para nosotros hasta que entremos a la VNL medirnos con equipos europeos todo lo que podamos es fundamental y un rival como Bulgaria nos va a exigir y esperemos que nos dé ese rodaje que necesitamos y sacar ese poquito de ventaja que nos puede dar competir contra ellos a la hora de competir contra nuestros rivales sudamericanos que quizás no tienen esa posibilidad y gracias a la gestión que se hizo puede venir acá a Bulgaria".

El coach del combinado nacional comentó que "hoy la Federación Argentina y Daniel Castellani como cabeza del proyecto están haciendo un gran trabajo de gestión para darnos todo lo que nosotros necesitamos para intentar estar en ese grupo élite mundial. Sabemos la realidad que atraviesa el país, no estamos fuera de eso. Sabemos el apoyo que recibe el deporte hoy en día y obviamente no es que las cosas fluyen, pero sí podemos decir que la FEVA y Daniel Castellani como cabeza del proyecto están haciendo un gran trabajo en gestión para lograr cosas, como por ejemplo traer a una selección europea como Bulgaria a jugar dos partidos amistosos, que no es sencillo".

image El seleccionado femenino de vóley arribó al aeropuerto de Sauce Viejo para afrontar el primer amistoso en Santa Fe.

En relación al plantel con el que cuenta, subrayó que "este es un gran momento de las chicas. Ya que estas jugadoras siguen siendo jóvenes, porque la mayoría tienen máximo 25 años, que hoy compiten y se afianzaron en las mejores ligas del mundo. Entonces eso las pone en otro plano, las pone desde otro lugar y es nuestro trabajo intentar explotar todo eso de ellas para dar ese paso que nos falta".

El plantel de Las Panteras que jugará frente a Bulgaria está integrado por las siguientes jugadoras: Victoria Mayer, Morena Chiappero y Melany Detzel (armadoras); Elina Rodríguez, Bianca Bertolino, Daniel Bulaich, Antonela Fortuna, Bernardita Aguilar y Nicole Pérez (puntas); Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Avril García y Micaela Cabrera (centrales); Bianca Cugno y Anahí Tosi (opuestas); Agostina Pelozo, Victoria Caballero (líberos); Facundo Morando, Martín Ambrosini, Eduardo Allona, Ezequiel Alem, Lucía Liceri, Julieta Villafañe y Víctor Ríos (dirección técnica).