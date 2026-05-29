La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

Colón se medirá ante Almirante Brown con la necesidad de cortar su flojo andar como visitante y recuperar terreno en la pelea de arriba de la Primera Nacional

Cada vez que abandona Santa Fe, Colón parece convertirse en otro equipo. Entonces este sábado, desde las 15.30, tendrá una nueva oportunidad para romper esa dualidad cuando enfrente a Almirante Brown en Isidro Casanova por la fecha 16 de la Primera Nacional .

La sensación que dejó el empate frente a Mitre todavía sigue dando vueltas. No solo por los puntos que se escaparon, sino porque el Sabalero volvió a dejar pasar una chance importante para afirmarse en los puestos de arriba. El equipo de Ezequiel Medrán mostró momentos de dominio, pero terminó envuelto en una mezcla de frustración e impotencia que ahora intentará descargar fuera de casa. Ahí aparece el verdadero problema.

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La otra misión de Colón ante Almirante Brown

Mientras en el Brigadier López construyó una fortaleza futbolística y emocional, lejos de Santa Fe la historia cambia demasiado. La producción baja, la confianza tambalea y los resultados acompañan poco. El dato es contundente: apenas una victoria en toda la temporada jugando como visitante. La campaña empezó a dividirse en dos versiones completamente distintas. Una sólida, agresiva y protagonista cuando juega ante su gente. Otra mucho más vulnerable cuando debe salir a imponer condiciones fuera de casa. En sus últimas tres presentaciones en la ruta, empató dos y perdió una.

Alan Bonansea Colón de visitante apenas ganó un partido. Prensa Colón

Por eso el cruce ante la Fragata no será un partido más. Representa una medida concreta para saber hasta dónde está preparado Colón para pelear en serio. Porque en campeonatos largos como la Primera Nacional, ningún equipo logra sostenerse arriba dependiendo únicamente de su localía.

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Medrán lo sabe. Sus jugadores también. La tabla empieza a comprimirse y cada fecha comienza a pesar más. En ese contexto, sumar en Isidro Casanova puede significar mucho más que tres puntos: puede ser el inicio de una reacción que el equipo necesita con urgencia.