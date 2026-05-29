Uno Santa Fe | Colón | Colón

La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

Colón se medirá ante Almirante Brown con la necesidad de cortar su flojo andar como visitante y recuperar terreno en la pelea de arriba de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

29 de mayo 2026 · 14:20hs
La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

Prensa Colón

Cada vez que abandona Santa Fe, Colón parece convertirse en otro equipo. Entonces este sábado, desde las 15.30, tendrá una nueva oportunidad para romper esa dualidad cuando enfrente a Almirante Brown en Isidro Casanova por la fecha 16 de la Primera Nacional.

• LEER MÁS: La saludable, pero tardía decisión que tomó Medrán para que Colón vuelva a ganar como visitante

La sensación que dejó el empate frente a Mitre todavía sigue dando vueltas. No solo por los puntos que se escaparon, sino porque el Sabalero volvió a dejar pasar una chance importante para afirmarse en los puestos de arriba. El equipo de Ezequiel Medrán mostró momentos de dominio, pero terminó envuelto en una mezcla de frustración e impotencia que ahora intentará descargar fuera de casa. Ahí aparece el verdadero problema.

• LEER MÁS: Colón viajó a Buenos Aires con el equipo prácticamente confirmado

La otra misión de Colón ante Almirante Brown

Mientras en el Brigadier López construyó una fortaleza futbolística y emocional, lejos de Santa Fe la historia cambia demasiado. La producción baja, la confianza tambalea y los resultados acompañan poco. El dato es contundente: apenas una victoria en toda la temporada jugando como visitante. La campaña empezó a dividirse en dos versiones completamente distintas. Una sólida, agresiva y protagonista cuando juega ante su gente. Otra mucho más vulnerable cuando debe salir a imponer condiciones fuera de casa. En sus últimas tres presentaciones en la ruta, empató dos y perdió una.

Alan Bonansea
Col&oacute;n de visitante apenas gan&oacute; un partido.

Colón de visitante apenas ganó un partido.

Por eso el cruce ante la Fragata no será un partido más. Representa una medida concreta para saber hasta dónde está preparado Colón para pelear en serio. Porque en campeonatos largos como la Primera Nacional, ningún equipo logra sostenerse arriba dependiendo únicamente de su localía.

• LEER MÁS: En silencio, Colón empezó a mover fichas para cambiarle la cara al plantel

Medrán lo sabe. Sus jugadores también. La tabla empieza a comprimirse y cada fecha comienza a pesar más. En ese contexto, sumar en Isidro Casanova puede significar mucho más que tres puntos: puede ser el inicio de una reacción que el equipo necesita con urgencia.

Colón Primera Nacional Almirante Brown
Noticias relacionadas
en silencio, colon empezo a mover fichas para cambiarle la cara al plantel

En silencio, Colón empezó a mover fichas para cambiarle la cara al plantel

el jugador de colon que mas se revalorizo en la actual primera nacional

El jugador de Colón que más se revalorizó en la actual Primera Nacional

enfoque: colon pierde efectividad y las victorias comienzan a faltar

Enfoque: Colón pierde efectividad y las victorias comienzan a faltar

colon se topo con una condicion que frena por ahora las tratativas por eggel

Colón se topó con una condición que frena por ahora las tratativas por Eggel

Lo último

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Último Momento
Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

La vuelta de Rodrigo Aliendro a Colón, más una idea o sueño que una realidad

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Thiago Tirante y Solana Sierra quedaron fuera de Roland Garros

Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Ovación
La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

La deuda que Colón necesita cancelar fuera del Brigadier López ante Almirante Brown

La saludable, pero tardía decisión que tomó Medrán para que Colón vuelva a ganar como visitante

La saludable, pero tardía decisión que tomó Medrán para que Colón vuelva a ganar como visitante

Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

Sorteo de la Copa Libertadores: como quedó el cuadro para los argentinos

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Las Panteras regresan a la acción en la ciudad de Santa Fe

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!