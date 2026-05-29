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Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

El sorteo de los octavos de final de la Sudamericana dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales

29 de mayo 2026 · 14:32hs
Sorteo de la Copa Sudamericana: cuándo podrían cruzarse Boca y River

El sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó a Boca y River del mismo lado del cuadro, por lo que podría haber Superclásico en semifinales. Boca primero deberá superar el playoff ante O’Higgins de Chile y, si avanza, enfrentará a Recoleta de Paraguay.

River, que terminó primero en su grupo, aguardará en octavos por el ganador de la serie entre Caracas de Venezuela y Santa Fe de Colombia.

También quedaron definidos los caminos de otros equipos argentinos: Lanús, último campeón del torneo, jugará el playoff frente a Cienciano y, si clasifica, se medirá ante Botafogo. Tigre, en tanto, enfrentará a Nacional de Uruguay con la posibilidad de cruzarse luego con Montevideo City Torque.

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas serán del 28 al 30. Los octavos de final se jugarán del 11 al 20 de agosto.

Así quedaron los cruces de Copa Sudamericana:

Boca o O'Higgins vs. Recoleta

Bolívar o Grêmio vs. São Paulo

Independiente Santa Fe o Caracas vs. River

Independiente Medellín o Vasco da Gama vs. Olimpia

Sporting Cristal o Bragantino vs. Atlético Mineiro

Universidad Católica de Ecuador o Santos vs. Macará

Nacional de Montevideo o Tigre vs. Montevideo City Torque

Lanús o Cienciano vs. Botafogo

Sudamericana Boca River
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