La donación de órganos en Santa Fe rompe récords: segunda del país y primera en Latinoamérica en un hito médico

La directora del Cudaio Santa Fe, Cecilia Andrada, confirmó que la provincia superó las cifras del año anterior y se consolida como la segunda jurisdicción del país en donación de órganos y tejidos

Santa Fe destaca en donación de órganos: La provincia se posicionó como el segundo distrito del país con más donantes, representando el 15% de los trasplantes nacionales y realizando 44 operativos en lo que va del año.

En el marco del 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos , la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) de Santa Fe, Cecilia Andrada , celebró los números récord que viene registrando la provincia y destacó el momento histórico que atraviesa la jurisdicción en materia de trasplantes.

"Está en un momento histórico la provincia de Santa Fe", afirmó la médica, quien además precisó que las estadísticas actuales superan las del mismo período del año anterior . Entre los logros más recientes, Andrada subrayó un hito que trascendió las fronteras regionales: " Realmente batimos un récord, la donación de un corazón en un adulto , que fue la primera de toda Latinoamérica, así que estamos muy contentos".

Segunda provincia del país

Santa Fe se posiciona como la segunda provincia argentina con mayor cantidad de donantes, detrás solo de la provincia de Buenos Aires. En lo que va del año se registraron 49 procesos de donación, lo que se tradujo en más de 124 personas que recibieron un trasplante y pudieron salvar su vida.

Andrada también señaló que son las personas jóvenes quienes lideran esta toma de conciencia, convirtiéndose en los principales impulsores del crecimiento sostenido de las donaciones en la provincia.

Una fecha con historia

El Día Nacional de la Donación de Órganos se celebra cada 30 de mayo en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz en un hospital público argentino tras haber recibido un trasplante hepático. La efeméride convoca anualmente a pacientes trasplantados, familiares y personal de salud para visibilizar la importancia de la donación, acompañada de jornadas educativas, actividades de promoción e iluminación de edificios y espacios emblemáticos con luces alusivas.

Trámite

En Argentina se considera donante a toda persona mayor de dieciocho años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Quienes deseen expresar su voluntad hacia la donación, pueden hacerlo a través de los siguientes canales:

-Desde la app Mi Argentina, creando una cuenta y validando previamente la identidad.

-Firmando un acta de expresión en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante.

-Solicitando que quede asentado en el DNI.

-Enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.