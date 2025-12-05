Scaloni devolvió la Copa en el sorteo... pero avisó: "Lo intentaremos de nuevo"

La Selección Argentina volvió a ser protagonista en la antesala del Mundial 2026. En el sorteo de la próxima Copa del Mundo, realizado este viernes en Washington, Lionel Scaloni participó de la ceremonia oficial en la que, como marca el protocolo, debió entregar la réplica del trofeo conquistado en Qatar 2022. Sin embargo, lejos de la nostalgia, el entrenador dejó un mensaje cargado de ambición: “Lo intentaremos de nuevo”.

Con la serenidad que lo caracteriza, Scaloni ingresó al escenario con la Copa del Mundo en sus manos y recordó la final ante Francia, aquella tarde épica en Lusail donde la Albiceleste escribió una de las páginas más emocionantes de su historia.

“Recuerdo la final como algo inolvidable, donde pasaron un montón de cosas. Nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y nunca pensamos que ese partido podía terminar mal”, expresó el DT. Y enseguida dejó en claro que la ilusión sigue intacta: “Intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente y lo vamos a volver a intentar”.

Tras la coronación en Medio Oriente, la delegación argentina retornó al país con una réplica oficial del trofeo. Esa pieza, bañada en oro y con idénticos detalles a la original, solo difiere en un punto clave: en su base figura únicamente el nombre del campeón de esa edición. La Copa verdadera, encargada por la FIFA para el Mundial de Alemania 1974 y diseñada por el italiano Silvio Gazzaniga, es de oro macizo, tiene un valor estimado cercano a los 20 millones de dólares y permanece bajo estricta custodia en Zúrich.

La copa auténtica solo realiza tres apariciones especiales

La gira por los países participantes previo a cada Mundial, su presencia en el país anfitrión durante el torneo y la exhibición anual en el Congreso de la FIFA. Aun así, su presencia en la final de Qatar 2022 permitió una imagen inolvidable: los jugadores argentinos celebrando con la versión oficial y la réplica en simultáneo en el Estadio Lusail. Aquella escena se volvió icónica, aunque la pieza original regresó rápidamente al resguardo de la casa madre del fútbol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1996999382156153095&partner=&hide_thread=false "Scaloni":

Porque ingresó la Copa del Mundo al sorteo del #Mundial2026 pic.twitter.com/16ozA8sSaD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 5, 2025

La empresa italiana Bertoni GDE continúa siendo la responsable de fabricar las réplicas que reciben los campeones. Cada trofeo tiene 38 centímetros de altura, pesa 6,2 kilos y se apoya sobre una base de 13 centímetros de diámetro, ornamentada con dos bandas de malaquita verde.

Con el sorteo ya en marcha y Argentina como cabeza de serie, Scaloni entregó el símbolo máximo del fútbol mundial… pero también dejó la promesa que todo un país esperaba oír: el sueño de volver a levantar la Copa sigue intacto.