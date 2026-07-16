Scaloni histórico: cuántos técnicos ganaron dos Mundiales

Scaloni es el quinto entrenador que alcanza finales consecutivas de un Mundial, junto a Vittorio Pozzo, Carlos Bilardo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps.

El entrenador Lionel Scaloni quedó a un paso de igualar una de las marcas más extraordinarias de la historia de los Mundiales en su segunda final consecutiva con la Selección argentina.

Después de clasificar a Argentina a su segunda final consecutiva tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra, el entrenador albiceleste tendrá la posibilidad de convertirse en el segundo director técnico en conquistar dos Copas del Mundo seguidas, un logro que solo consiguió el italiano Vittorio Pozzo.

Pozzo continúa siendo el único entrenador que ganó dos Mundiales consecutivos, al conducir a la selección italiana a los títulos de Italia 1934 y Francia 1938, los dos primeros de su historia y de un equipo europeo.

Viajero desde joven y apasionado por el fútbol tras un paso por Inglaterra, Pozzo asumió como seleccionador italiano en 1912 y construyó un equipo basado en la disciplina, los entrenamientos rigurosos, el sacrificio, la humildad y el respeto por el rival.

La formación militar y la experiencia de Pozzo como directivo de Pirelli moldearon un estilo de conducción que marcó una época, ya que fue una de las mejores selecciones del mundo y conquistó Europa en uno de los momentos más delicados de la historia de la humanidad.

Tras vencer 2 a 1 a Checoslovaquia en la final de 1934, Pozzo escribió en el medio La Stampa: “Nada supera la satisfacción del deber cumplido a conciencia y con fe”, y cuatro años después repitió la conquista con un 4 a 2 sobre Hungría en París.

Su legado deportivo, sin embargo, también quedó ligado al régimen fascista de Benito Mussolini por su respaldo al saludo romano durante el Mundial de 1938, lo que lo marcó de manera negativa para la opinión pública.

Scaloni, por más gloria con la Selección Argentina

Desde entonces, ninguna selección volvió a ser campeona con el mismo entrenador en dos ediciones consecutivas, ya que Brasil logró el bicampeonato entre 1958 y 1962, pero con Vicente Feola y Aymoré Moreira al mando.

Scaloni ya integra otro grupo selecto debido a que es apenas el quinto entrenador que alcanza finales consecutivas de un Mundial, junto a Pozzo, Carlos Bilardo, Franz Beckenbauer y Didier Deschamps.

Bilardo ganó en 1986 y fue subcampeón en 1990; Beckenbauer perdió la final de 1986 y levantó la copa en 1990; y Deschamps fue campeón en 2018 y cayó ante Argentina en 2022.

Además, Pozzo es el único técnico con dos títulos mundialistas, mientras que Mario Zagallo, Beckenbauer y Deschamps también fueron campeones del mundo como jugadores y entrenadores.

Si Argentina derrota a España en la final, Scaloni dejará de perseguir la historia para escribirla junto al único nombre que permanece inalcanzable desde hace 88 años.