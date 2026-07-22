Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 22 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este miércoles 22 de julio en SANTA FE y RECREO

• 8 a 10: avenida Blas Parera, Azcuénaga, Lehmann y Beruti

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Azopardo, Alsina, Callejón Aguirre y Callejón Funes

Mantenimiento

- Cochabamba, Saavedra, Gutiérrez y Mariano Comas

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: RN168, Guaraníes, Corondas hasta terraplén este (La Guardia)

Reemplazo de postes

• 9 a 13: J.M. Zuviria, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y avenida Circunvalación

Mantenimiento

• 10 a 12: Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe

Mantenimiento

• 12 a 14:

- Ayacucho, Bernardo de Irigoyen, Larrea y Europa

Mantenimiento

- Ayacucho, Azcuénaga, Servando Bayo y Lehmann

Mantenimiento

RECREO

De 12 a 15:

- Ignacio Crespo entre Salvador del Carril y San Juan

- San Juan entre Crespo y Alberdi

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso