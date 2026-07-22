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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 22 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo

22 de julio 2026 · 07:07hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 22 de julio en SANTA FE y RECREO

SANTA FE

• 8 a 10: avenida Blas Parera, Azcuénaga, Lehmann y Beruti

Mantenimiento

• 8 a 12:

- Azopardo, Alsina, Callejón Aguirre y Callejón Funes

Mantenimiento

- Cochabamba, Saavedra, Gutiérrez y Mariano Comas

Mantenimiento de Subestación

• 8:30 a 12:30: RN168, Guaraníes, Corondas hasta terraplén este (La Guardia)

Reemplazo de postes

• 9 a 13: J.M. Zuviria, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y avenida Circunvalación

Mantenimiento

• 10 a 12: Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe

Mantenimiento

• 12 a 14:

- Ayacucho, Bernardo de Irigoyen, Larrea y Europa

Mantenimiento

- Ayacucho, Azcuénaga, Servando Bayo y Lehmann

Mantenimiento

RECREO

De 12 a 15:

- Ignacio Crespo entre Salvador del Carril y San Juan

- San Juan entre Crespo y Alberdi

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Recreo
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