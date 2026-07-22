La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 22 de julio en SANTA FE y RECREO
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 22 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Recreo
SANTA FE
• 8 a 10: avenida Blas Parera, Azcuénaga, Lehmann y Beruti
Mantenimiento
• 8 a 12:
- Azopardo, Alsina, Callejón Aguirre y Callejón Funes
Mantenimiento
- Cochabamba, Saavedra, Gutiérrez y Mariano Comas
Mantenimiento de Subestación
• 8:30 a 12:30: RN168, Guaraníes, Corondas hasta terraplén este (La Guardia)
Reemplazo de postes
• 9 a 13: J.M. Zuviria, Lavaisse, Diagonal Santa Fe y avenida Circunvalación
Mantenimiento
• 10 a 12: Larrea, Beruti, Chiclana y Diagonal Santa Fe
Mantenimiento
• 12 a 14:
- Ayacucho, Bernardo de Irigoyen, Larrea y Europa
Mantenimiento
- Ayacucho, Azcuénaga, Servando Bayo y Lehmann
Mantenimiento
RECREO
De 12 a 15:
- Ignacio Crespo entre Salvador del Carril y San Juan
- San Juan entre Crespo y Alberdi
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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