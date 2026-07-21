"Hacía una semana que estaba esperando llegar a Unión y por suerte pude hacerlo"

Juan de Dios Pintado pasó la revisión médica y se convirtió en el quinto refuerzo de Unión "Estoy Muy contento y feliz por esta oportunidad", dijo

Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe y se convirtió en el quinto refuerzo de Unión.

Este martes, el lateral Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe para someterse a la revisión médica y posteriormente firmará contrato para convertirse en el quinto refuerzo de Unión.

El defensor uruguayo fue pedido por Leonardo Madelón, que lo conoce de su paso por Gimnasia de La Plata . Precisamente, en el Lobo fue compañero de Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe y se mostró contento por sumarse a Unión

Luego de someterse a los estudios médicos de rigor, el futbolista dialogó con Sol Play 91.5 y allí contó cómo se dio la chance de jugar en Unión y de lo que puede aportarle al equipo.

"Muy contento, feliz y con muchas ganas. Lo venía esperando hace una semana, por suerte se destrabó y pude llegar. Ya veníamos hablando, Leo (Madelón) me había llamado y eso para mi vale mucho", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Saber que te quieren y te vas a sentir querido en un lugar es un montón. Ahora yo tengo que respaldarlos a ellos. Me comentaron que hay un lindo grupo. Mañana seguro ya vaya a entrenar y los conoceré a todos".

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En cuanto sus características dijo: "Vengo a ayudar y aportar desde donde me toque para lograr cosas. Puedo jugar en el lateral derecho, un poquito más arriba y también por izquierda".

Respecto a su paso por Nacional expresó: "Había arrancado muy bien, aunque luego no tuve mucha continuidad. Siempre me mantuve entrenando y sentí que estuve para jugar. Son cosas del fútbol, es la primera vez que me pasa pero nunca bajé los brazos".

Por último manifestó: "Ahora tengo la chance de venir de vuelta al fútbol argentino, que era lo que quería. Veremos si puedo volver a demostrar, lograr cosas y que nos vaya bien partido a partido".