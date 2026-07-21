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"Hacía una semana que estaba esperando llegar a Unión y por suerte pude hacerlo"

Juan de Dios Pintado pasó la revisión médica y se convirtió en el quinto refuerzo de Unión "Estoy Muy contento y feliz por esta oportunidad", dijo

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 22:06hs
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Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe y se convirtió en el quinto refuerzo de Unión.

Prensa Nacional

Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe y se convirtió en el quinto refuerzo de Unión.

Este martes, el lateral Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe para someterse a la revisión médica y posteriormente firmará contrato para convertirse en el quinto refuerzo de Unión.

El defensor uruguayo fue pedido por Leonardo Madelón, que lo conoce de su paso por Gimnasia de La Plata. Precisamente, en el Lobo fue compañero de Eric Ramírez y Cristian Tarragona.

Juan de Dios Pintado llegó a Santa Fe y se mostró contento por sumarse a Unión

Luego de someterse a los estudios médicos de rigor, el futbolista dialogó con Sol Play 91.5 y allí contó cómo se dio la chance de jugar en Unión y de lo que puede aportarle al equipo.

"Muy contento, feliz y con muchas ganas. Lo venía esperando hace una semana, por suerte se destrabó y pude llegar. Ya veníamos hablando, Leo (Madelón) me había llamado y eso para mi vale mucho", fueron sus primeras palabras.

Para luego agregar: "Saber que te quieren y te vas a sentir querido en un lugar es un montón. Ahora yo tengo que respaldarlos a ellos. Me comentaron que hay un lindo grupo. Mañana seguro ya vaya a entrenar y los conoceré a todos".

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En cuanto sus características dijo: "Vengo a ayudar y aportar desde donde me toque para lograr cosas. Puedo jugar en el lateral derecho, un poquito más arriba y también por izquierda".

Respecto a su paso por Nacional expresó: "Había arrancado muy bien, aunque luego no tuve mucha continuidad. Siempre me mantuve entrenando y sentí que estuve para jugar. Son cosas del fútbol, es la primera vez que me pasa pero nunca bajé los brazos".

Por último manifestó: "Ahora tengo la chance de venir de vuelta al fútbol argentino, que era lo que quería. Veremos si puedo volver a demostrar, lograr cosas y que nos vaya bien partido a partido".

Unión Juan de Dios Pintado refuerzo
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