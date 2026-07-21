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Los 11 de Unión que se perfilan para el debut ante Platense

Unión debutará este viernes a las 21.15 en el Torneo Clausura con una formación que tendrá varias caras nuevas respecto al primer semestre. Leonardo Madelón empieza a delinear el once para el estreno en Vicente López.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 14:43hs
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Los 11 de Unión que se perfilan para el debut ante Platense

Prensa Unión

Se terminó la espera para Unión. Después de una pretemporada intensa y un mercado de pases que modificó de manera significativa la estructura del plantel, el conjunto de Leonardo Madelón pondrá primera este viernes, desde las 21.15, cuando visite a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

LEER MÁS: Unión pierde a un delantero para el debut frente a Platense

El debut marcará el comienzo de un nuevo ciclo futbolístico para el Tatengue, que sufrió varias bajas de peso, incorporó nombres de jerarquía y apostó por algunos juveniles para mantener la competitividad.

Un plantel con muchas caras diferentes en Unión

El receso dejó un importante movimiento en Unión. Entre las salidas más sensibles aparecen Mauro Pittón, Mateo Del Blanco y Rafael Profini, tres futbolistas que terminaron siendo titulares durante el Torneo Apertura.

A ellos se sumaron las partidas de Tomás González, Claudio Corvalán, Diego Armando Díaz y Enzo Roldán, mientras que la dirigencia continúa trabajando para encontrarles destino a Augusto Solari y Franco Fragapane, quienes no forman parte de los planes principales para el segundo semestre.

En contrapartida, el club apostó por reforzar distintas líneas del equipo con las llegadas de Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Eric Meza y Mauro Luna Diale. Además, en las próximas horas también se espera el arribo del lateral uruguayo Juan De Dios Pintado, quien se convertirá en una nueva incorporación para Madelón.

La base se mantiene, pero con varios cambios

Si bien el entrenador buscará sostener la identidad que mostró el equipo en el cierre del Apertura, el once que asoma para el debut tendrá varias modificaciones obligadas.

En el arco continuará Matías Mansilla, uno de los puntos altos del equipo durante la primera parte del año.

La defensa presentará novedades. Lautaro Vargas ocupará el lateral derecho, mientras que la zaga central estará integrada por Maizon Rodríguez y Juan Pablo Ludueña. Sobre la izquierda, el juvenil Lucas Ayala aparece como el elegido para reemplazar a Mateo Del Blanco, recientemente transferido.

Una mitad de cancha renovada

El mediocampo será uno de los sectores con más variantes respecto al semestre anterior. Julián Palacios continuará desempeñándose por el sector derecho, pero el resto de la línea cambiará casi por completo.

Por la banda izquierda se perfila Mauro Luna Diale, una de las incorporaciones más importantes del mercado rojiblanco, mientras que en el centro del campo Lucas Menossi aparece con un lugar asegurado.

La única incógnita pasa por quién será su acompañante. De acuerdo a lo ensayado durante la pretemporada, la pulseada está planteada entre Santino Vera y Emilio Giaccone, dos futbolistas que dejaron buenas sensaciones en los trabajos previos al inicio del campeonato.

En tanto, Ignacio Malcorra y Joaquín Mosqueira todavía no tendrían posibilidades de ser titulares. Ambos podrían integrar la delegación si completan los trámites administrativos para quedar habilitados, aunque todo indica que comenzarían el encuentro desde el banco de suplentes.

Aguirre gana terreno en el ataque

Otra de las modificaciones estará en la delantera. La lesión en uno de los tobillos de Marcelo Estigarribia, quien se perdió gran parte de la pretemporada, le abrió una oportunidad a Misael Aguirre, una de las grandes apariciones de los amistosos.

El juvenil respondió con buenas actuaciones frente a Ben Hur y Rosario Central, partido en el que incluso convirtió un gol, y todo indica que será el acompañante de Cristian Tarragona, capitán y principal referencia ofensiva del equipo.

LEER MÁS: Unión pone primera: cuándo debuta, a qué hora juega y cómo se abre el Clausura

De esta manera, el posible equipo de Unión para visitar a Platense sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Santino Vera o Emilio Giaccone y Mauro Luna Diale; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

Con un plantel renovado y nuevas expectativas, el Tatengue comenzará un Torneo Clausura en el que buscará ser protagonista desde el inicio. El primer desafío será en Vicente López, donde intentará confirmar que las modificaciones del mercado de pases fortalecieron al equipo de Madelón en lugar de debilitarlo.

Unión Platense Clausura
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