Scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante Puerto Rico

Lionel Scaloni aprovechará el amistoso de este martes para darle rodaje a nuevos jugadores, mientras ajusta el equipo tras la victoria ante Venezuela.

La Selección Argentina se prepara para su segundo amistoso de la fecha FIFA, cuando este martes reciba a Puerto Rico desde las 21. El entrenador Lionel Scaloni planea introducir algunas modificaciones en el equipo y dar minutos a varios jugadores que aún no debutaron en la Albiceleste, como Lautaro Rivero, José López y Aníbal Moreno .

El cuerpo técnico considera que estos encuentros sin puntos en disputa son ideales para probar alternativas y sumar experiencia a los citados , especialmente aquellos que no jugaron en la victoria 1-0 frente a Venezuela.

No obstante, habrá un par de bajas: Enzo Fernández se retiró por cansancio y regresó a Chelsea, mientras que Franco Mastantuono quedó fuera por una lesión muscular sufrida en un entrenamiento. Por su parte, Lionel Messi se reincorporó al plantel y forma parte de los convocados, aunque su participación como titular frente a Puerto Rico es incierta; en caso de no arrancar, Nicolás Paz ocuparía su lugar.

Entre los debutantes, el central de River tendrá sus primeros minutos en la Mayor, mientras que el volante de Palmeiras y el delantero con pasado en Lanús también sumarán acción y podrían incluso ser titulares. López es el único de los tres que había sido citado en la última doble fecha FIFA, aunque no jugó en esa ocasión.

La formación definitiva se confirmará tras el entrenamiento del lunes, con algunas incógnitas sobre jugadores que arriban con molestias o fatiga. Dibu Martínez, quien atajó ante Venezuela pese a llegar con ciertas molestias, quiere estar nuevamente, mientras que Huevo Acuña podría ceder su lugar a Nicolás Tagliafico para arrancar desde el inicio y llegar descansado a River.

Otros futbolistas que tendrán minutos frente a Puerto Rico son Gonzalo Montiel (probablemente desde el banco), Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister. El cuerpo técnico aprovechará este partido para seguir evaluando jugadores de cara a la Copa del Mundo 2026.

Probable formación Argentina vs. Puerto Rico:

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lionel Messi y José Manuel López.