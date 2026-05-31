Uno Santa Fe | Unión | Unión

Dos jugadores de Unión fueron elegidos entre los más destacados del Apertura

La Liga Profesional confeccionó el equipo ideal del Apertura y también una nómina de suplentes destacados, con dos valores de Unión

Ovación

Por Ovación

31 de mayo 2026 · 12:08hs
Dos jugadores de Unión fueron elegidos entre los más destacados del Apertura

Prensa Unión

Con el Torneo Apertura ya finalizado, la Liga Profesional dio a conocer una formación ideal integrada por los futbolistas de mejor desempeño, además de un banco de suplentes con otros nombres destacados. En esa selección apareció Unión con doble representación.

• LEER MÁS: Unión finalmente no haría el esfuerzo por retener a Nicolás Palavecino

Mateo Del Blanco y Julián Palacios fueron incluidos entre los jugadores más sobresalientes del campeonato, una distinción que funciona también como un reconocimiento al crecimiento futbolístico que mostró el equipo rojiblanco durante gran parte del semestre.

• LEER MÁS: Unión y Madelón, cerca de un nuevo acuerdo tras una etapa con luces y sombras

Como suele ocurrir con este tipo de elecciones, no faltaron los debates en redes sociales ni las discusiones entre hinchas. Hubo cuestionamientos sobre algunos nombres incluidos entre los titulares y otros que quedaron afuera. Sin embargo, la presencia de los futbolistas tatengues parece difícil de discutir.

Dos jugadores de Unión, entre los mejores del Apertura

Del Blanco protagonizó probablemente el semestre más importante de su carrera. Convertido definitivamente en lateral izquierdo, encontró una posición donde logró potenciar varias de sus virtudes. Mejoró en la lectura de los partidos y se transformó en una herramienta constante para proyectarse en ataque. Quizás le costó un poco en defensa. Su evolución fue una de las mejores noticias para Unión durante el torneo.

• LEER MÁS: La apuesta que quedó a mitad de camino en Unión: el desafío pendiente con sus juveniles

Por su parte, Palacios terminó consolidándose como uno de los jugadores más productivos del campeonato. Su capacidad para generar juego y asistir compañeros quedó reflejada en los números: fue uno de los máximos asistidores del Apertura y una pieza fundamental en la construcción ofensiva del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2060436009662455863&partner=&hide_thread=false

Más allá de los nombres propios, la distinción tiene una lectura más profunda. La presencia de dos futbolistas rojiblancos entre los mejores del certamen habla de un equipo que recuperó una identidad reconocible. Un Unión competitivo, intenso y con jugadores capaces de destacarse individualmente sin perder de vista el funcionamiento colectivo.

En un fútbol argentino donde cada vez resulta más difícil sostener rendimientos altos durante varios meses, que dos futbolistas del plantel aparezcan entre los más destacados del torneo no es una casualidad. Es el reflejo de un semestre en el que Unión volvió a hacerse notar. También una señal de que, aun cuando el campeonato ya terminó, el trabajo realizado dejó marcas que trascendieron los resultados.

Unión Mateo Del Blanco Julián Palacios
Noticias relacionadas
artime confirmo las gestiones por cardozo y union se mantiene firme en la clausula

Artime confirmó las gestiones por Cardozo y Unión se mantiene firme en la cláusula

leonardo madelon y union, cada vez mas cerca de seguir juntos

Leonardo Madelón y Unión, cada vez más cerca de seguir juntos

la reserva de union fallo en casa ante gimnasia (m) y dejo pasar una chance clave

La reserva de Unión falló en casa ante Gimnasia (M) y dejó pasar una chance clave

racing de estrasburgo viene por del blanco y union suena con una venta millonaria

Racing de Estrasburgo viene por Del Blanco y Unión sueña con una venta millonaria

Lo último

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Último Momento
Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Unión sigue sin cobrar lo de Nardoni y no logra resolver varios frentes claves

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos Ezpeleta en aguas del río Coronda, a la altura de Bajada Chiji en Sauce Viejo

Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Cayó preso por el robo a una vivienda en San José del Rincón: días antes había sido detenido por otro hecho similar

Ovación
La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación previa al Mundial

La Selección Argentina ya está en Kansas para la preparación previa al Mundial

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newells de Rosario

Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newell's de Rosario

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Bielsa presentó la lista de Uruguay para el Mundial

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Jódar ganó con una épica remontada y eliminó a Carreño de Roland Garros

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!