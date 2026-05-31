Dos jugadores de Unión fueron elegidos entre los más destacados del Apertura

La Liga Profesional confeccionó el equipo ideal del Apertura y también una nómina de suplentes destacados, con dos valores de Unión

Con el Torneo Apertura ya finalizado, la Liga Profesional dio a conocer una formación ideal integrada por los futbolistas de mejor desempeño, además de un banco de suplentes con otros nombres destacados. En esa selección apareció Unión con doble representación.

Mateo Del Blanco y Julián Palacios fueron incluidos entre los jugadores más sobresalientes del campeonato, una distinción que funciona también como un reconocimiento al crecimiento futbolístico que mostró el equipo rojiblanco durante gran parte del semestre.

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Como suele ocurrir con este tipo de elecciones, no faltaron los debates en redes sociales ni las discusiones entre hinchas. Hubo cuestionamientos sobre algunos nombres incluidos entre los titulares y otros que quedaron afuera. Sin embargo, la presencia de los futbolistas tatengues parece difícil de discutir.

Dos jugadores de Unión, entre los mejores del Apertura

Del Blanco protagonizó probablemente el semestre más importante de su carrera. Convertido definitivamente en lateral izquierdo, encontró una posición donde logró potenciar varias de sus virtudes. Mejoró en la lectura de los partidos y se transformó en una herramienta constante para proyectarse en ataque. Quizás le costó un poco en defensa. Su evolución fue una de las mejores noticias para Unión durante el torneo.

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Por su parte, Palacios terminó consolidándose como uno de los jugadores más productivos del campeonato. Su capacidad para generar juego y asistir compañeros quedó reflejada en los números: fue uno de los máximos asistidores del Apertura y una pieza fundamental en la construcción ofensiva del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2060436009662455863&partner=&hide_thread=false ¡Los más destacados del semestre! Este es el #EquipoIdealLPF del #TorneoMercadoLibre 2026 pic.twitter.com/FuKGoTNjLC — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 29, 2026

Más allá de los nombres propios, la distinción tiene una lectura más profunda. La presencia de dos futbolistas rojiblancos entre los mejores del certamen habla de un equipo que recuperó una identidad reconocible. Un Unión competitivo, intenso y con jugadores capaces de destacarse individualmente sin perder de vista el funcionamiento colectivo.

En un fútbol argentino donde cada vez resulta más difícil sostener rendimientos altos durante varios meses, que dos futbolistas del plantel aparezcan entre los más destacados del torneo no es una casualidad. Es el reflejo de un semestre en el que Unión volvió a hacerse notar. También una señal de que, aun cuando el campeonato ya terminó, el trabajo realizado dejó marcas que trascendieron los resultados.