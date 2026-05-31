Suerte diferente para los elencos santafesinos en el Torneo del Interior

Por el Torneo del Interior A, Santa Fe Rugby derrotó a Uni de Córdoba en Sauce Viejo, mientras que en el B, CRAI fue vencido por Cardenales en la autopista

Santa Fe Rugby ganó un duro partido, es invicto y líder de la zona 3 del TDI A.

Se disputó la fecha 3 del Torneo del Interior Copa Zurich A, así como también la segunda jornada del TDI B, en una tarde que presentó un nivel extraordinario de rugby en todo el país. En el sector principal se registró la victoria de Santa Fe Rugby ante un duro y desafiante elenco de Uni de Córdoba, mientras que en el segundo estamento, CRAI cayó de local frente al complicado Cardenales de Tucumán. En la próxima fecha los dos elencos santafesinos jugarán en condición de visitante el 27 de junio.

En Sauce Viejo, en una tarde más que agradable, Santa Fe Rugby Club se impuso ajustadamente a Universitario de Córdoba por 25 a 24. Gran parte del primer tiempo estuvo empatado 3 a 3 hablando a las claras de lo intenso y equilibrado de las acciones. En el complemento, los cordobeses tuvieron un momento de superioridad, adquirieron el protagonismo del encuentro y pasaron al frente. En el final el local lo pudo dar vuelta, pero el tackle y la concentración fueron claves para salvar la caída, ya que hasta el último pitazo nada estaba asegurado.

Los dirigidos por Ignacio Carballo vienen cumpliendo una destacada performance en el certamen federal ya que abrocharon la tercera victoria consecutiva, anteriormente derrotaron a Córdoba Athlétic y Jockey de Rosario. Las posiciones de la zona 3 quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 14, Jockey de Rosario 11, Córdoba Athlétic 6 y Universitario de Córdoba 1. En la próxima fecha, los Tricolores deberán visitar a Universitario de Córdoba.

rugby torneo del interior tercera fecha sfrc y crai 2 CRAI acumuló la segunda derrota en el Interior B, ahora frente a Cardenales de local.

Santa Fe Rugby formó con: Francisco Duranda, Federico Cescut y Tomás García; Bautista Benavídez y Joaquín Correa; Manuel Iturraspe, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Pedro Berardi y Bautista Bejarano. Luego ingresaron José Carlos Milesi, Gerónimo González Paya, Manuel Cataudela, Ignacio Gómez, Guillermo Botta, Lautaro Valentinuzzi, Santiago Mendicino y Lucas Fertonani.

En el primer tiempo hubo un try de Bautista Bejarano y un try de Pedro Berardi, mientras que en el segundo tiempo, hubo tries de Santiago Gorla y Manuel Cataudela, un penal y dos conversiones de Bautista Bejarano. Recibió una tarjeta amarilla el ingresado Ignacio Airle Gómez.

En cuanto al Torneo del Interior B, el único representante de la Unión Santafesina, CRAI, fue vencido por 15 a 5 por Cardenales de Tucumán. De este modo, la escuadra conducida por Carlos Martín Matozzo cosechó la segunda derrota en la competición ya que en la fecha anterior había caído frente al Paraná Rowing Club por 21 a 17. Las posiciones en la zona 1 quedaron del siguiente modo: Natación y Gimnasia 8, Cardenales 7, Paraná Rowing 4 y CRAI 1. En la próxima fecha, los Gitanos jugarán frente a Natación y Gimnasia en la provincia de Tucumán.

CRAI alistó a Facundo Garibay, Enzo Abraham y José Canuto; Tomás Mufarrege y Lautaro Labath; Tomás Schinner, Michelini e Ignacio Perona; Franco Pierángeli y Ramiro Del Sastre; Bautista Lattanzi, Agustín Giménez, Justo Barcojo, Juan Moretti y Francisco Alberto. Luego ingresaron: Tomás Funes, Lautaro Montini, Juan Bautista Raffa, Ignacio Parodi, Agustín Ponzio, Ramiro Ibañez, Luciano Simino y Elio Gariboldi. El único try para los Gitanos lo consiguió en el segundo tiempo el primera línea Enzo Abraham. Hubo tarjetas amarillas para el pilar Facundo Garibay y para el segunda línea Tomás Mufarrege.

-Resultados Torneo del Interior A

Mendoza RC 30 vs. Marista RC 27

Tucumán Rugby 37 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 26

CURNE 10 vs. Tala RC 56

Urú Curé 29 vs. Estudiantes de Paraná 34

Córdoba Athletic 20 vs. Jockey Club de Rosario 27

Santa Fe Rugby 25 vs. Universitario de Córdoba 24

La Tablada 24 vs. Duendes RC 41

Old Resian 22 vs. Jockey Club de Córdoba 69

-Resultados Torneo del Interior B

Natación y Gimnasia 49 vs. Paraná Rowing Club 17

CRAI 5 vs. Cardenales RC 15

Tucumán Lawn Tennis 44 vs. Mar del Plata Club 29

IPR Sporting 41 vs. Universitario de San Juan 41

Liceo RC 20 vs. Los Tordos RC 16

Huirapuca RC 17 vs. Sociedad Sportiva 23

Palermo Bajo 41 vs. Universitario de Tucumán 16

Jockey Villa María 33 vs. Tigres RC 22