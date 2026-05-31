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MotoGP: Bezzecchi ganó y le dio a Aprilia su primer triunfo en el GP de Italia

El italiano Marco Bezzecchi ganó este domingo el Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello y le dio a Aprilia una victoria histórica como local

31 de mayo 2026 · 12:21hs
MotoGP: Bezzecchi ganó y le dio a Aprilia su primer triunfo en el GP de Italia

El italiano Marco Bezzecchi ganó este domingo el Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello y le dio a Aprilia una victoria histórica como local. El italiano encabezó además un doblete de la marca de Noale junto a Jorge Martín, mientras que Francesco Bagnaia completó el podio y Marc Márquez finalizó séptimo en su regreso a las pistas tras su operación.

Bezzecchi se llevó el GP de Italia de MotoGP

La carrera comenzó con un error de Raúl Fernández, vencedor de la sprint, quien frenó demasiado tarde en la primera curva, estuvo cerca de tocar a Bezzecchi y cayó hasta la 17ª posición. En la punta, Jorge Martín tomó inicialmente el liderazgo, aunque Bezzecchi recuperó el primer lugar antes de que Bagnaia superara a ambos para colocarse al frente en la tercera vuelta.

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El piloto de Ducati lideró gran parte de la prueba, pero Bezzecchi mantuvo la presión constante y, tras varios intentos, logró adelantarlo en la vuelta 14. Desde entonces, el italiano impuso un ritmo superior y consolidó una ventaja que resultó definitiva para quedarse con el triunfo.

Detrás, Martín se mantuvo en la pelea por los puestos de honor y aprovechó la caída de rendimiento de Bagnaia en el tramo final para asegurarse el segundo lugar. El campeón italiano logró sostenerse en la tercera posición pese al asedio final de Ai Ogura.

Márquez protagonizó varios duelos con Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Ogura y Fabio Di Giannantonio durante gran parte de la carrera. Sin embargo, un error en la vuelta 18 le hizo perder posiciones y caer hasta el séptimo puesto, resultado con el que terminó la competencia.

Ogura concluyó cuarto tras una destacada actuación, mientras que Acosta y Di Giannantonio completaron los puestos siguientes. Raúl Fernández, tras su incidente en la largada, remontó hasta la octava posición.

La victoria de Bezzecchi representó el primer triunfo de Aprilia en el Gran Premio de Italia y significó un duro golpe para Ducati en Mugello, uno de sus escenarios más emblemáticos.

MotoGP Marco Bezzecchi Italia
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