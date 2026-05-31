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Las Panteras lograron imponerse a Bulgaria en Newell's de Rosario

Las Panteras cerraron su paso por la provincia de Santa Fe con una nueva victoria ante Bulgaria como preparación para futuros compromisos internacionales

31 de mayo 2026 · 09:37hs
Las Panteras se llevaron otro triunfo frente a Bulgaria.

Las Panteras se llevaron otro triunfo frente a Bulgaria.

Las Panteras cerraron su paso por la provincia de Santa Fe con dos triunfos en sets corridos ante Bulgaria, en el marco de su preparación para futuros compromisos internacionales. En el segundo compromiso disputado en Newell's, el equipo de que conduce Facundo Morando se llevó la victoria en tres sets (25-19, 25-19, 25-21).

En esta oportunidad, Bianca Farriol fue elegida como la figura del partido y Bianca Cugno fue nuevamente la máxima anotadora con 22 puntos.

En el primer duelo de la serie disputado en el Club Unión de la ciudad de Santa Fe, donde el equipo se impuso por 3-0, con parciales de 25-17, 28-26 y 25-12. La gran figura de la noche de apertura fue Bianca Cugno con 24 puntos y fue distinguida como la MVP del encuentro.

Las Panteras derrotaron a Bulgaria en Rosario

Fue triunfo de Argentina por 3 a 0 (25-19; 25-19; 25-21), como la noche anterior en Santa Fe (25-17; 28-26; 25-12), pero para el deporte de la ciudad fue ganancia neta. Una multitud copó el Claudio Newell desde bastante tiempo antes del inicio del encuentro y el entusiasmo estuvo a flor de piel en todo momento, sobre todo por la gran actuación de Las Panteras, ante una de las selecciones más poderosas de Europa.

Cuando el marcador se puso 8-2 favorable al conjunto argentino, el cuerpo técnico visitante pidió tiempo para frenar la inercia. Pero no hubo caso. Las Panteras estaban encendidas. Las europeas mostraron lo suyo pero las argentinas conducidas por Facundo Morando cerraron el set sin problema por 25/19.

voley las panteras bulgaria en rosario
En Newell's de Rosario, el seleccionado argentino derrotó a las europeas por 3 a 0.

En Newell's de Rosario, el seleccionado argentino derrotó a las europeas por 3 a 0.

En el segundo set las situaciones fueron más parejas. El partido se hizo muy disputado, punto a punto, sin que ninguno de los dos lograra despegarse del otro.

Esto fue hasta el 7-7, después, de la mano de la capitana Bianca Cugno, implacables en ataque, Argentina se fue alejando en el marcador. Y cerró el segundo capítulo con un claro 25-19 para dejar las cosas dos sets arriba.

El tercer set arrancó por las europeas imponiendo condiciones para adelantarse en el marcador. Pero Las Panteras pronto se pusieron en sintonía y en un abrir y cerrar de ojos equilibró la balanza y pasó al frente.

Pareció que nada podía arruinar la fiesta y cada punto fue festejado con una euforia única. Y la tendencia se confirmó con un 25-21 con el que Las Panteras pasaron por Rosario llevándose una nueva victoria. Un 3-0 inapelable que invita a soñar.

En tanto, la MVP del partido fue Bianca Farriol. "Estamos en un gran nivel, en equipo y eso se nota. Estuvimos muy bien en nuestros clubes y eso se pudo ver en estas dos semanas de trabajo que llevamos", dijo.

La preparación y estos amistosos apuntan a la Copa América, del 7 al 17 de agosto en México y Sudamericano del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro. El segundo de los torneos da una plaza para los juegos pero debe competir contra Brasil. Por eso es clave entrar a la VNL 2027. De todos modos, por el sistema de puntajes y de ranking no depende de propios resultados ni de salir campeonas en los torneos. Las Panteras vienen de cerrar un 2025 obtuvo el título en la Copa América tras ganarle a Brasil por 3-1, y disputó el Mundial de Tailandia en agosto venciendo en su debut a República Checa por 3-1, aunque finalizó su participación en la fase de grupos al encadenar caídas ante Estados Unidos (1-3) y Eslovenia (0-3).

Las Panteras Bulgaria Santa Fe
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