El siniestro fatal ocurrió este sábado por la noche a la altura de calle Río Negro. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Rodríguez. La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró dos automóviles y busca imágenes en las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades del hecho.

Tragedia en Recreo: un motociclista de 48 años murió en un triple choque sobre la Ruta 11

Un trágico siniestro vial alteró la circulación en la ciudad de Recreo durante las últimas horas del sábado. Minutos antes de las 20:35, se produjo un violento triple choque sobre la Ruta Nacional 11, en la intersección con calle Río Negro, que se cobró la vida de un motociclista de 48 años de forma instantánea.

La víctima fatal fue identificada oficialmente por las autoridades policiales como Carlos Alberto Rodríguez. En tanto, los conductores de los otros dos vehículos involucrados son dos hombres cuyas iniciales fueron registradas como O. B., de 57 años, y B. D. M., de 32 años.

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Denuncia, preservación y desvíos en el tránsito

Fueron los propios automovilistas y transportistas que circulaban por ese neurálgico sector de enlace los que alertaron de la gravedad del impacto a la Central de Emergencias 911.

A los pocos minutos, arribaron al lugar oficiales de Orden Público y de la Agrupación Cuerpos de la Policía de Santa Fe. Los efectivos activaron de inmediato el protocolo de emergencia vial:

Preservación de la escena: se perimetró la zona del impacto para resguardar los elementos de prueba y los vehículos sobre la calzada.

Ordenamiento vehicular: se dispuso un operativo de desvío del tránsito con una fuerte reducción de velocidad para evitar nuevos accidentes sobre la traza de la ruta nacional.

Búsqueda de testigos: los agentes realizaron las primeras entrevistas a vecinos del barrio y a conductores que presenciaron la mecánica del choque.

Peritajes científicos y secuestro de los vehículos

Tras la confirmación del fallecimiento de Rodríguez, las autoridades policiales notificaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I (URI) La Capital, desde donde se le dio intervención inmediata al Fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó identificar al motociclista fallecido, a testigos del choque y constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Este último trabajo fue realizado por los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.